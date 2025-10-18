Volley. A Velasco il premio Giuseppe Brusi

Grande commozione giovedì al teatro municipale di Reggio Emilia dove è stato consegnato a Julio Velasco il premio Allenatore dell’anno, ora intitolato al ravennate Giuseppe Brusi, uno dei più grandi dirigenti della pallavolo italiana, scomparso due anni fa e lo scorso anno inserito nella Hall of Fame del volley nostrano. Brusi è stato così ricordato dalla Federvolley in una serata che è vissuta sull’incontro tra il pubblico, i giovani e Velasco, capace di vincere tutto prima con la Nazionale maschile – Giochi Olimpici esclusi – poi di ripetersi con quella femminile, ma con l’aggiunta della medaglia a Cinque cerchi. Brusi prima scudettato e creatore dell’Olimpia Teodora, con la quale ha vinto tutti gli scudetti degli anni Ottanta, poi magnifico artefice – grazie anche all’apporto del Gruppo Ferruzzi – di quella magnifica arma da guerra che era il Messaggero di Kiraly, Timmons, Vullo, Margutti, Gardini e Masciarelli che portò Ravenna sul tetto del volley italiano, europeo e mondiale. Velasco ha ricevuto il premio dalle mani della famiglia Brusi, presente con la moglie Rina e la figlia Barbara.

u.b.