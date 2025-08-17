Volley A1 donne. Kate Antropova & Co.. La Savino ai mondiali

Prosegue il cammino in azzurro di Kate Antropova, l’opposto ventiduenne della Savino Del Bene Scandicci che, dopo l’oro olimpico vinto un anno fa a Parigi e il recente trionfo in Polonia nella Volleyball Nations League – grande protagonista nella finale vinta per 3-1 sul Brasile andando a referto come top scorer del match con 18 punti, di cui 4 muri e 1 ace –, è stata convocata ora dal commissario tecnico Julio Velasco fra le 14 che giocheranno i Mondiali in programma in Tailandia dal 22 agosto al 7 settembre.

Fra le convocate c’era anche l’altra giocatrice biancoblù Linda Nwakalor, 22 anni, centrale, pure lei fresca di vittoria in VNL, che però è rientrata a Scandicci per recuperare i problemi avuti al ginocchio sinistro nell’ultimo periodo. Al Mondiale le azzurre puntano a centrare il tris dopo i Giochi di Parigi e la VNL polacca, e a riportare in Italia per la seconda volta il titolo iridato che manca dal 2002.

Antropova non sarà però l’unica della Savino a scendere in campo ai Mondiali tailandesi: vi prenderanno parte, infatti, anche l’americana vicecampionessa olimpica Avery Skinner e la connazionale Sarah Franklin – entrambe schiacciatrici -, la centrale tedesca Camilla Weitzel e il libero dominicano Brenda Castillo: unica fra tutte ad aver indossato la maglia biancoblù anche nella passata stagione; le altre arrivano invece dal Chieri (Skinner), dal Madison nella statunitense LOVB (Franklin), e dal Vallefoglia (Weitzel). Domani, intanto, le restanti atlete della prima squadra alle quali si aggregheranno alcune del settore giovanile, inizieranno la preparazione precampionato sotto la guida del tecnico confermato Marco Gaspari.

Franco Morabito