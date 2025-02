Volley A1 donne. Savino De Bene. Trasferta a Pinerolo: "Come una finale»

Nella terzultima della regular season la Savino Del Bene torna oggi in Piemonte per affrontare alle 17 (diretta vbtv) il Pinerolo e difendere il secondo posto dall’attacco di Milano, attardato di un punto, che sarà impegnato anch’esso in trasferta in casa del Vallefoglia. Le padrone di casa sono none in classifica, a -6 proprio dal Vallefoglia, e sulla carta nutrono ancora qualche chanche di approdare nella zona play-off. "Giochiamo contro una squadra che viene da un ottimo risultato in casa contro Vallefoglia – allerta Gaspari -. Hanno tanta esperienza e tanta fisicità, noi dobbiamo pensare solo a questa gara, perché da qui alla prossima settimana avremo tre finali, ma la prima è contro Pinerolo e ha lo stesso valore di quelle che affronteremo con Milano e Novara".