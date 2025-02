Volley A1 donne, Savino inarrestabile. Monologo con Chieri, 2° posto blindato

REALE MUTUA CHIERI0SAVINO SCANDICCI3

CHIERI: Bednarek (L2) ne, Spirito (L1), Skinner 6, Lyashko 3, Alberti ne, Van Aalen, Anthouli 3, Buijs 3, Gicquel 7, Rolando, Zakchaiou 8, Gray 3, Omoruyi 5, Guiducci 1. All.: Bregoli.SCANDICCI: Ribechi (L2) ne, Herbots ne, Castillo (L1), Ruddins ne, Kotikova ne, Mancini ne, Ognjenovic 1, Bajema 8, Graziani, Nwakalor 9, Carol 14, Antropova 21, Mingardi 10, Ung Enriquez ne. All.: Gaspari.

Parziali: 13-25, 20-25, 20-25

La Savino Del Bene fa terra bruciata ad Asti e impiega appena un’ora e 18 minuti per sbarazzarsi del Chieri, 5° in classifica e consolidare il 2° posto, davanti a Milano e Novara che giocheranno oggi. Tutto nella squadra di Gaspari ha funzionato, superiore in attacco (54% -35%), in battuta (5-1) e a muro 11-6. Antropova eletta Mvp con 21 punti, 3 ace, 1 muro e il 53% di efficienza. Ma, grazie a una super Ognjenovic capace di variare in continuazioni gli appoggi, sono andate in doppia cifra anche Carol (14, con 4 block) e Mingardi (10) schierata al posto di Herbots. Le padrone di casa hanno avuto in Zakchalou, Gicquel e Skinner le loro punte ma la squadra non è mai stata in grado di opporre alla biancoblù una concreta resistenza. Il primo set è filato via liscio. Nel secondo la reazione del Chieri, poi le ospiti hanno di nuovo preso il largo. E anche nel terzo le piemontesi niente hanno potuto.

Franco Morabito