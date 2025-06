Volley A1 femminile. "Carico per il debutto nella massima serie»

Luca Martinelli sarà ancora il vice allenatore della CBF Balducci. Il tecnico siederà di nuovo al fianco dell’head coach Valerio Lionetti, dopo aver conquistato la promozione in A1 nell’annata scorsa. Un rinnovo nel segno della continuità per lo staff tecnico che ha guidato il Club maceratese al ritorno nella massima serie.

Per Martinelli sarà l’esordio in A1, dopo una carriera con esperienze in A2, categoria in cui vanta già nel ruolo di vice coach 7 stagioni tra maschile (3 a Loreto e 2 a Potenza Picena) e femminile (Orvieto e Macerata). Nel suo curriculum anche il ruolo di direttore tecnico del settore giovanile maschile della Nova Volley Loreto e le stagioni vissute Porto Recanati e Osimo, alla guida delle giovanili.

"Sono carico – dice Martinelli – per la nuova stagione e per l’esordio in A1. Credo che con la promozione abbiamo compiuto solo mezzo percorso, quindi dobbiamo finire quanto abbiamo iniziato l’anno scorso. Ovviamente è cambiato tanto in particolare per la squadra: sarà molto stimolante confrontarmi con un ambiente, con squadre e tecnici di alto livello. La vittoria nei Playoff che ci ha permesso di conquistare la A1".

Adesso si guarda avanti, a una stagione che si preannuncia molto impegnativa e dove ci saranno squadre di valore mondiale. "Ci aspetta un’annata diversa, dove la parola d’ordine sarà rischiare tutto quello che abbiamo, rispetto a tante altre realtà partiamo dietro, ma dobbiamo credere nel lavoro di squadra e nelle capacità prima di tutto umane poi professionali dello staff e delle giocatrici: l’obiettivo sarà la salvezza e lavoreremo duramente per questo".