Volley A1 femminile. Missione salvezza. Il Bisonte al bivio. C’è Busto Arsizio

Nelle ultime due partite, contro Roma e Perugia: entrambi scontri diretti in chiave salvezza, il gioco c’è stato ma si è arenato nel finale e per Il Bisonte sono arrivate due brucianti sconfitte. Ora, quando mancano solo 4 giornate alla fine della regular season, per restare in A1 le fiorentine devono tornare a essere quelle di inizio stagione. Se questo sarà possibile lo vedremo stasera alle 17 (diretta vbtv) quando a Palazzo Wanny arriverà la Uyba Busto Arsizio: un’avversaria tosta che sta lottando per conservare il sesto posto. Chiavegatti chiama a raccolta la squadra: "La Uyba sta disputando un ottimo campionato: dovremo cercare di mettere pressione fin da subito col servizio e poi rimanere ordinati a muro difesa e limitare il numero di errori nelle situazioni".

f.m.