VOLLEY a2. Acicastello al ’Bigi’. La Conad non può più lasciare punti per strada

Turno casalingo per la Conad (17), che non può guardare in faccia nessuno. Alle 18, al PalaBigi, arriva Acicastello (34), quinta forza del torneo, e i granata devono continuare a far punti per recuperare terreno sulla zona salvezza: complici i risultati dell’ultimo turno, il divario sulla terzultima piazza è salito di un punto, passando da 3 a 4, per cui è fondamentale fare risultato e tentare di accorciare il gap: Macerata gioca in casa con Aversa, quarta della classe, mentre Cantù fa visita a Pineto; nella lotta per evitare l’A3, anche il fanalino Palmi, attualmente a -2 dalla Conad, che è di scena a Cuneo.

Così Nicholas Sighinolfi (foto), centrale reggiano: "Stiamo spingendo tanto in allenamento per prepararci al meglio a questa sfida. Affrontiamo una squadra attrezzata, ma noi non molliamo mai. Nelle ultime gare siamo sempre stati attaccati al punteggio e abbiamo messo quel qualcosa in più che va oltre la tecnica". In panchina ci sarà il vice Zagni, visto che coach Fanuli ha rimediato una giornata di squalifica.

Acicastello arriva forte del 3-2 interno con Cuneo, dopo 2 stop di fila. Coach Montagnani, arrivato a fine dicembre dopo il divorzio con Placì e il breve interregno dell’assistente Lionetti, schiera l’esperto Saitta in cabina di regia, mentre nell’ultimo match Sabbi ha giocato per la prima volta da titolare nel ruolo di opposto rilevando Lucconi; in banda i due stranieri, il francese Basic e l’iraniano Manavi, mentre al centro giocano Bartolucci e Bossi (in panchina, invece, l’ex Volpe). Il libero è Orto. All’andata i siciliani vinsero 3-0.