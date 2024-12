Volley a2. Conad sfida Prata a Santo Stefano

Santo Stefano in campo per la Conad (12), che apre il girone di ritorno di A2 alle 18 ospitando al PalaBigi la Tinet Prata di Pordenone (27). Al cospetto della terza forza del campionato, distante 3 sole lunghezze dalla vetta, il sestetto cittadino punta a riprendersi dopo 2 stop consecutivi, l’ultimo sabato scorso a Siena, e a migliorare l’attuale penultimo posto in graduatoria, detenuto in coabitazione con Cantù. Nelle fila friulane gioca l’ex Scopelliti, mentre i punti di forza sono lo schiacciatore polacco Ernastowicz, il pari ruolo Terpin e l’opposto Gamba: la Tinet si è imposta all’andata con un netto 3-0.