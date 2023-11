Volley A2. Consar in riva all’Arno: "La loro classifica mente»

La Consar torna in campo stasera a Santa Croce sull’Arno (al PalaParenti, fischio d’inizio alle 18; arbitri Grassia e Tortù; diretta in chiaro su Volleyball Tv) per sfidare il fanalino di coda. I giallorossi sono reduci dal confortante successo su Cantù. Successo che ha evidenziato l’ottima reazione al ko della settimana precedente a Cuneo. In vetrina, in chiave offensiva, sono finiti tutti i giovani della formazione ravennate, dal centrale Bartolucci, allo schiacciatore Panciocco, oltre alle conferme di Bovolenta e Orioli. "La classifica – ha messo in guardia coach Bonitta – non rispecchia affatto il valore dei nostri avversari che, fin qui, hanno comunque giocato bene. Ho visto le loro partite e ribadisco che questa è una squadra che sa esprimere una buona pallavolo, per cui aspettiamoci una partita molto difficile, in un palazzetto che sa trascinare i propri giocatori. Servirà una giusta strategia di gara, ma, soprattutto, dovremo ripetere il livello delle prestazioni fornite nelle due partite fin qui giocate. Quella di sabato contro Cantù ha detto che, lavorando e rimanendo molto focalizzati su ciò che stiamo facendo, possiamo dire la nostra in un campionato che, per come è iniziato, si sta rivelando estremamente equilibrato. Se questi sono i segnali, assisteremo ad un enorme ribaltamento dei pronostici della vigilia rispetto a quelle che potevano essere le ambizioni di diverse squadre". In casa ravennate, l’ex di turno è Martins Arasomwan: "Troveremo un pubblico molto partecipe e caloroso, in grado di trascinare i propri giocatori. Noi dovremo essere bravi a stare sempre concentrati e a non farci distrarre". I toscani hanno iniziato malissimo la stagione. Tre gare, ultimo posto in classifica in compagnia di Castellana Grotte, zero punti e un solo set vinto. Al debutto, in casa, contro la matricola Pineto, è arrivato un ko 1-3. Poi, due infruttuose trasferte ad Aversa e Prata di Pordenone, senza nemmeno uno spunto incoraggiante. Un inizio così in salita non era forse nei programmi, anche se, il team affidato al confermato tecnico Bulleri, propone un sestetto molto giovane, con un paio di giocatori più esperti. Al palleggio c’è l’ex ravennate Coscione, che ha come opposto il ventenne caraibico Lawrence, classe 2003, in arrivo da Milano. Al centro ci sono il debuttante 2006 Mati, lo scorso anno in A3 a Brugherio, e il più navigato Cargioli, che ha soffiato il posto in fretta al 2005 Russo. Alla mano schiacciano l’ex azzurro Parodi, che l’anno scorso era a Cuneo, e il diciannovenne Brucini, che ha sostituito l’infortunato capitan Colli. Altro baby è Loreti, libero del 2005.