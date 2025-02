Volley A2. Consar nella tana della Leonessa. Sfida per restare ai piani alti

È lo scontro diretto fra le inseguitrici della capolista Prata. La Consar Ravenna scende a Brescia oggi pomeriggio (al Palasanfilippo, fischio d’inizio alle 17.30; arbitri Scotti e Grosso; diretta in chiaro su volleyballworld.com) per difendere la piazza d’onore, ma anche per ambire al ritorno in vetta, ora distante un solo punto. A 6 giornate dalla fine della regular season si iniziano dunque a fare i primi conti e a ragionare in prospettiva. Tra l’altro, oggi si gioca anche un interessantissimo Prata-Siena.

La Consar è scivolata al 2° posto, a quota 44, a +6 su Aversa, dopo aver racimolato solo 2 punti nelle ultime 2 gare casalinghe contro Palmi (3-2) e contro Aversa (0-3). Non sarà il momento migliore dei ravennati, ma il sestetto di coach Valentini, pur avendo abdicato, è ancora quello col miglior ruolino di marcia, ovvero l’unico ad aver conquistato 16 vittorie, di cui 10 di fila.

Dal canto proprio, Brescia, che in estate era stata indicata fra le candidate alla promozione, è l’unica squadra a non aver mai perso 0-3, giocando peraltro 7 tiebreak (4 vinti). Se Ravenna ‘piange’, Brescia non ride, visto che, nelle ultime 3 gare, ha portato a casa 5 punti su 9. Anche il sestetto lombardo, reduce dal successo corsaro 3-2 in rimonta di Palmi, proprio domenica scorsa ha toccato con mano la tenacia del fanalino di coda.

Per la sfida odierna, coach Valentini recupera l’opposto Guzzo, uscito nel corso del 2° set contro Aversa per un problema alla schiena. Sarà inoltre la prima gara senza lo schiacciatore svedese Ekstrand, ‘tagliato’ in settimana dopo che, contro Aversa, aveva sostituito proprio Guzzo.

Anche il sestetto della leonessa – imbottito di ex (Cavuto, Erati e Raffaelli) – ultimamente ha avuto qualche problema d’organico, dovendo rinunciare all’opposto cubano Bisset, sostituito prima dallo schiacciatore Raffaelli e poi dal centrale Cargioli. Coach Zambonardi potrebbe giocare con l’ex azzurro Tiberti in regia, schierato in diagonale con l’opposto di ruolo Bisset; Tondo ed Erati al centro; Cominetti e Cavuto schiacciatori; Hoffer libero.

La Consar tornerà a giocare in casa domenica 16 per affrontare Pineto, ovvero la squadra che è stata capace di infliggere ai giallorossi l’unica sconfitta esterna.