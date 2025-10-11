Volley A2. Consar, ok il test con Altotevere. Dimitrov ancora out

Consar

Altotevere

(25-21, 25-20, 25-19)

CONSAR: Canella 6, Bartolucci 6, Giacomini 5, Russo 2, Zlatanov 22, Valchinov 15, Goi (L); Bertoncello 9, Gottardo 7, Ciccolella 4, Iurlaro, Asoli (2L). NE: Dimitrov e Gabellini. All. Valentini

ALTOTEVERE: Biffi 4, Marzolla 6, Alpini 13, Compagnoni 11, Cappelletti 9, Quarta 7, Pochini (L); Tesone, Cherubini, Chiella (2L). All. Bartolini.

Note: risultato del set supplementare 22-25

La Consar incassa una nuova vittoria nell’ultimo test precampionato, che la opponeva alla formazione umbra di A3 dell’Altotevere. Sestetto iniziale ancora privo di Dimitrov (problemi alla spalla, incerta la presenza nella prima di campionato il 19 ottobre), con Giacomini nella casella dell’opposto. Confermati Russo, Canella, Bartolucci, Zlatanov, Valchinov e Goi. Gli umbri non giocano male, ma manca potenza sulla palla alta. La Consar spinge sul servizio e surroga la mancanza dell’opposto titolare affidando molti palloni alle bande Zlatanov e Valchinov, che segnano i punti decisivi per l’allungo del primo set. Consar solida anche nel secondo set, sempre in controllo del risultato, con utilizzo dei cambi Bertoncello, Gottardo e Ciccolella. Nel terzo set Valentini prova Valchinov come opposto, lasciando Gottardo-Zlatanov a fare i ricevitori. Anche in questo caso la prepotenza a muro (10 contro 7) e al servizio (10 aces a 5) premia i ravennati. Gli allenatori si accordano per un quarto set che vede la Consar in versione "sestetto sparring". Le riserve non si esibiscono al meglio e il set va agli ospiti.

Marco Ortolani