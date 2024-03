Volley A2 donne. Alberti: "Fcredil, ci giochiamo tutto nella volata finale»

"Dimentichiamoci il ko con Olbia, resettiamo tutto e pensiamo solo alle ultime cinque partite: perché ci giochiamo tutto nella volata salvezza".

Parola di Gianluca Alberti, il tecnico della Fcredil. Nell’ultima giornata di andata della Pool Salvezza del campionato di A2 femminile, Bologna aveva l’occasione di allungare sulle dirette rivali e fare un passo avanti importante verso la permanenza nel secondo campionato nazionale.

Invece, è arrivato un ko casalingo che complica terribilmente le cose: se avrà influito o meno sul morale e in quale modo lo dirà la gara casalinga di sabato, quando alle 17, al PalaMarani di Budrio, arriverà la capolista Offanengo, ormai praticamente salva.

Bologna è quintultima, attualmente salva. Ma è stata raggiunta da Olbia, che deve giocare ancora Padova e Pescara ormai retrocesse e che avrà lo scontro casalingo con le rossoblù all’ultima giornata. Melendugno è un punto sopra alla coppia e come Olbia deve giocare due gare sulla carta semplici.

Bologna no: "Ma dipende da noi. Il cammino non si è fatto né in salita né in discesa: abbiamo cinque gare davanti, dobbiamo giocarle al meglio e fare più punti possibili. Solo a questo dobbiamo pensare, tutto il resto ora non conta più", insiste Alberti.

Servono almeno tre vittorie a Bologna. E tre saranno le gare casalinghe nel girone di ritorno: con Offanengo, poi Lecco e Melendugno, altro scontro direttissimo fondamentale, oltre alle trasferte di Olbia e Costa Volpino, con quest’ultima che seguirà la sfida con Offanengo. Urge ritrovare compattezza, unione e intesa, fattori che con Olbia a tratti hanno latitato e sono costati soprattutto in difesa, con palloni recuperabili caduti a terra e tramutati in punti decisivi per la squadra sarda. C’è da recuperare pure Ristori, collante determinante, nell’ultima sfida non al meglio a causa di problemi alla schiena.

Marcello Giordano