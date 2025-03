Volley A2 donne: appuntamento alle ore 17 a Offanengo. La Clai di Speek e Benedetti cerca l’impresa per potere sognare

Questo pomeriggio, alle ore 17, la Clai giocherà sul campo dell’Offanengo, le cremonesi sono prime nella Pool Salvezza e hanno già praticamente centrato l’obiettivo di giocare in serie A2 pure l’anno prossimo. La sfida odierna è praticamente più o meno segnata, le padrone di casa sono le favorite per centrare i tre punti e la Clai comincia di ricorsa come accade nel Palio di Siena dove una contrada parte dalle retrovie. Per Imola oggi si prospetta più o meno la stessa situazione. Il pronostico è tutto spostato sul fronte cremonese, il match odierno però è troppo importante per le imolesi che devono muovere la classifica per centrare uno dei primi sei posti che vale la permanenza in categoria. Attualmente il team allenato da Speek e Benedetti è settimo, ma la corsa è aperta visto che Castelfranco e Casalmaggiore sono solo un punto sopra. Cinque giornate per centrare l’impresa, per regalarsi un altro campionato nella seconda categoria nazionale. La Clai dovrà spingere sull’acceleratore senza aver paura di sbandare o finire fuori strada, servono almeno 7/8 punti sui 15 totali per regalarsi un’altra annata in A2; a cominciare da oggi, Offanengo è più forte, lo dice la classifica, ma i pronostici si possono ribaltare: "Ora ci aspettano le cinque partite di ritorno che dovremo affrontare – dice Arianna Visentin, come abbiamo detto più volte, come se fossero delle finali, cercando di conquistare tutti quei punti che saranno essenziali per raggiungere il nostro obiettivo. Vogliamo giocare in serie A2 pure l’anno prossimo e ce la metteremo tutta per riuscirci". Il primo ostacolo da superare è Offanengo, squadra quotata e finita in Pool Salvezza solo per caso: "Sarà di sicuro una partita complicata e tutta da giocare, come peraltro lo è stata all’andata. Loro sono una squadra molto ben strutturata, quindi dovremo essere in grado di esprimere il nostro gioco fin da subito tenendo ben in mente il nostro obiettivo che è quello di tornare a casa da questa trasferta con più punti possibili".

Le altre gare: Castelfranco-Concorezzo, Olbia-Casalmaggiore, Albese-Lecco, Mondovì-Altino. La classifica: Offanengo 38; Olbia 35; Albese 34; Castelfranco e Casalmaggiore 25; Lecco e Clai Imola 24; Concorezzo 16; Mondovì 15; Altino 13.