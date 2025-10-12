Acquista il giornale
Volley A2 donne: arriva Offanengo, Bendandi: "Squadra ostica». La Clai debutta al PalaRuggi: "Mi aspetto un buon approccio»

La Clai è pronta all’esordio casalingo: la squadra biancoblù alle 17 gioca al PalaRugggi con l’Offanengo reduce dalla sconfitta interna...

di ANTONIO MONTEFUSCO
12 ottobre 2025
Valentina Vecchi della Clai Imola

La Clai è pronta all’esordio casalingo: la squadra biancoblù alle 17 gioca al PalaRugggi con l’Offanengo reduce dalla sconfitta interna con l’Altafratte che ha espugnato il PalaCoin 3-0. Anche Imola ha perso all’esordio, ma in maniera diversa, sul campo dell’Altamura dove la Clai ha giocato in maniera gagliarda ma senza riuscire a muovere la graduatoria a proprio favore. Sia coach Bolzoni che il collega Bendandi in settimana hanno spronato i propri gruppi a fare meglio, a buttare il cuore oltre l’ostacolo per centrare i primi punti stagionali. Imola è pronta a giocare con il primo avversario al PalaRuggi: "Offanengo – dice coach Bendandi – è una squadra con giovani interessanti e due giocatrici di sicura esperienza e qualità come Zago e Caneva, che sono le due atlete più rappresentative, conoscono bene il campionato, in carriera hanno disputato ottime stagioni e sono un grande aiuto per le loro compagne più giovani".

Dopo una sconfitta c’è voglia di rivalsa, ma l’aspetto più importante è muovere la graduatoria: "Dalla mia squadra mi aspetto nuovamente un buon approccio alla partita, la capacità di mantenere l’aggressività per tutto l’arco dell’incontro e un passo avanti nella continuità nel presentare la nostra qualità di gioco, che a oggi non può essere costante come non lo è stato ad Altamura, ma serve tempo. La squadra avversaria è dotata di buone attaccanti, dovremo essere bravi con la battuta a staccare il più possibile la loro palleggiatrice per lavorare in modo più ordinato con il muro-difesa, anche se siamo ancora più concentrati sulla nostra metà campo". Un match da ex per Chiara Salvatori che ora gioca alla Clai, mentre l’anno scorso Eva Ravazzolo è stata una delle artefici della salvezza biancoblù; incontro dal sapore speciale per il vice di Bolzoni Fabio Collina che è un ex Clai, ma soprattutto un imolese doc.

La classifica: Talamassons, Altafratte Padova, Millennium Brescia, Altamura e Tenaglia Altino 3; Clai Imola, Busto Arsizio, Fasano, Offanengo e Modena 0.

Antonio Montefusco

