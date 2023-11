Volley A2 donne: cancellata Soverato. La spinta di Ristori e Rossi esalta la Fcr Edil La Fcr Edil Bologna di coach Zappaterra vince in casa contro Soverato e si avvicina alla salvezza diretta. La capitana Emanuela Fiore trascina le compagne con una grande prestazione e la squadra riesce a rimontare nel terzo set per aggiudicarsi la vittoria. Un segnale importante per la salvezza.