Volley A2 donne. Clai, un altro test a Firenze con il Bisonte. Il libero Busolini:: "La strada è buona»

L’asticella un po’ alla volta si alza. Mancano tre settimane all’inizio della stagione e la Clai dovrà saltare sempre più in alto per arrivare alla gara d’esordio di Altamura al massimo della forma e con un organico già rodato. La forma e l’intesa passano dalle amichevoli e dai test giocati in palestra, le biancoblù oggi saranno a Firenze con il Bisonte. Nella scorsa stagione alla guida delle toscane c’era Simone Bendandi prima di cedere il posto a Federico Chiavegatti. L’ostacolo è alto, le fiorentine sono in A1 e il tasso tecnico è di buon livello. Sulla carta il test è proibitivo, ma in questi tempi la cosa fondamentale è crescere, trovare l’amalgama lavorando al meglio ed è quello che la Clai sta facendo.

"Sono molto contenta di come sta procedendo la preparazione – dice il libero Federica Busolini –. Durante questo periodo il lavoro è stato bilanciato in modo da progredire sia sull’aspetto fisico sia per creare le prime dinamiche di gioco. Il percorso da fare è ancora molto lungo, ma siamo sulla strada giusta. Dovremo lavorare ancora tanto, ma la pre season serve a questo".

Imola arriva dalla sconfitta maturata sul campo di Altafratte. "La gara di mercoledì scorso ci ha aiutato a capire quali sono i fondamentali sui quali dobbiamo migliorare, come l’attacco, dove ancora manca un po’ di intesa, mentre abbiamo lavorato molto bene in battuta, ricezione e muro. A Firenze sarà un altro test molto importante. Ci scontreremo con una squadra di A1, il che ci permetterà di capire come sta procedendo la nostra crescita. Affrontare un team di categoria superiore è sempre uno stimolo e sono certa che ci aiuterà a crescere in vista della prima di campionato che giocheremo ad Altamura".

Stasera la gara di Firenze, venerdì le biancoblù saranno di nuovo in campo, ma stavolta al PalaRuggi per affrontare la Teodora Ravenna, le bizantine militano in B1 e nell’annata alle porte proveranno a salire di categoria per raggiungere la Clai in serie A2.

