Volley A2 donne: continuano le amichevoli delle ragazze di Bendandi, il 6 ottobre inizia il campionato. La Clai Imola fa le prove generali. Ma a Padova è fatale l’ultimo set

NUVOLI ALTAFRATTE 3 CLAI IMOLA 2 (25-21; 23-25; 25-14; 25-27; 26-24)

CLAI IMOLA: Hoogers 13, Schena 2, Cavalli 1, Salvatori 9, Novello 3, Vecchi 1, Malik 15, Gambini, Romano, Osana, Foresi 1, Bulovic 14, Busolini 9. All. Bendandi.

In questo periodo dell’anno, in attesa del campionato, i risultati contano fino a un certo punto, ma danno comunque la dimensione di quello che sta diventando una squadra. La Clai ha giocato un’altra amichevole, stavolta a campi invertiti dopo quella fatta a Imola una decina di giorni fa, a Padova l’ha spuntata il Nuvoli Altafratte 3-2. Un match avvincente dove le ragazze di Simone Bendandi sono state capaci di tenere testa alle avversarie. Ci sono sicuramente degli aspetti da migliorare, il livello del gioco, ma pure cercare di consolidare quelle certezze che questa squadra ha già messo in fila in 40 giorni di preparazione. Ci sono cose da fare e all’inizio del campionato, 6 ottobre, mancano meno di due settimane. Le imolesi saranno di nuovo in campo, sempre in trasferta, stavolta con il Millennium Brescia, un altro antipasto di quanto accadrà nel prossimo torneo di serie A2.

a. m.