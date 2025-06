Volley A2 donne: Cremona e Bologna sono scese di categoria. La Clai di Bendandi guarda avanti. A luglio conoscerà il girone

Il grosso del mercato la Clai l’ha già fatto. Il roster a disposizione di coach Simone Bendandi è ormai quasi completato, mancano un secondo opposto e un libero che possa dare il respiro alle giocatrici che sono già sotto contratto.

Se capiterà l’occasione la coppia mercato composta da Massimo Cavalli e Michele De Caria prenderà un terzo elemento per arrivare ad una rosa di tredici giocatrici intercambiabili.

C’è tempo per muoversi e per completare una squadra in cui è stato fatto ancora una volta un mix di giocatrici esperte e altre in rampa di lancio, lo stile e lo spirito Clai sono sempre stati questi e la filosofia del presidente Stefano Mongardi e di tutta la dirigenza biancoblù. La data da segnare sul calendario è quella del 18 agosto quando comincerà la stagione agonistica 2025/2026, e li ancora una volta la Clai sarà ai nastri di partenza per stupire ed alzare l’asticella. Il primo obiettivo è la permanenza in categoria, ma se dovessero arrivare i play off sarebbe la ciliegina sulla torta imolese.

Finora il mercato ha portato in dote sette nuove giocatrici: Federica Busolini, Elena Foresi, Chiara Salvatori, Gaia Novello, Giuditta Romano, Paolina Malik e Valentina Vecchi. Sono rimaste in tre: Sofia Cavalli, Arianna Gambini e Katarina Bulovic.

Tanti pure gli addii, con ben nove giocatrici che hanno salutato la maglia della Clai Imola.

Questo l’elenco completo di chi non indosserà altre casacche dalla prossima stagione: Eva Ravazzolo, Nicole Drewnick, Emma Rizzieri, Sara Stival, Sofia Migliorini, Laura Melandri, Irene Mescoli, Valentina Pomili e Alice Stafoggia.

Giocatrici, chi più o chi meno, che hanno contribuito alla salvezza ottenuta nella scorsa stagione.

Tutte sono state sostituite con elementi all’altezza della situazione e del nome che la Clai porterà in giro per l’Italia nel campionato 2025/2026.

La dirigenza ha seguito le indicazioni di coach Bendandi, uno che ha l’esperienza giusta per fare crescere tutto l’ambiente imolese. Nel mese di luglio Imola conoscerà il numero di squadre che saranno iscritte al prossimo campionato di serie A2 femminile, la Clai dovrebbe essere inserita in un girone a 18 squadre.

Sembra essere questa la soluzione presa dalla federazione di pallavolo.

Intanto ci sono dei team che hanno rinunciato alla partecipazione, fra questi ci sono Cremona e Bologna, potrebbero rinunciare anche le due promosse Villa Cortese e Modena, anche se le emiliane stanno facendo di tutto per essere ai nastri di partenza nella seconda categoria nazionale.

Antonio Montefusco