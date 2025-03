Volley A2 donne: domani alle 17 una trasferta decisiva in ottica salvezza dopo gli ultimi stop. La Clai punta all’operazione riscatto. A Concorezzo occorre vincere

Domani alle 17 la Clai giocherà sul campo di Concorezzo, una partita dove a disposizione della squadra di Speek e Benedetti c’è un solo risultato: la vittoria. Con le sconfitte delle ultime settimane le imolesi hanno vanificato quanto di buono avevano fatto in precedenza, soprattutto il passo falso di domenica scorsa con il fanalino di coda Altino grida vendetta. La Clai è stata battuta 3-0 in un match dove il campo ha bocciato clamorosamente le biancoblù, in un periodo come questo ogni partita ha un peso specifico importante per l’esito finale della Pool Salvezza. Una fase dove le prime sei classificate si salvano, mentre le ultime quattro retrocedono al piano di sotto. Fino a qualche settimana fa la Clai avevo un buon margine di vantaggio sulle retrovie, un vantaggio che è stato dilapidato con le sconfitte da zero punti delle ultime uscite. In una Pool Salvezza così serrata di 10 partite totali, cinque in casa e altrettante in trasferta, è fondamentale muovere sempre la graduatoria a proprio favore anche solo con un punto.

Il match di domani è abbordabile, Concorezzo ha vinto 4 gare contro le 7 portate a casa dalla Clai; le padrone di casa hanno giocato 86 set (29 vinti), Imola 81 (30 vinti); 57 a 51 quelli persi. I numeri dicono tante cose, di fronte le biancoblù avranno un team capace di mettere in difficoltà chiunque, e il primo aspetto da migliorare rispetto alle ultime partite sarà quello mentale, la Clai dovrà andare in campo con l’attenzione altissima fin dai primi scambi. Le imolesi devono tornare ad essere quelle di qualche settimana fa, una squadra capace di sfruttare al meglio i fondamentali battuta, attacco e muro. Quella di domani è una partita da vincere per non compromettere ulteriormente la posizione di classifica, c’è almeno un sesto posto da conquistare e sarà una bella lotta con Castelfranco, Lecco e Casalmaggiore, quest’ultima ha gli stessi punti della Clai. Il match di Concorezzo diventa pertanto fondamentale per il futuro del grupo di Speek e Benedetti.

Le gare: Offanengo-Castelfranco, Casalmaggiore-Altino, Olbia-Lecco, Mondvì-Albese.

La classifica: Offanengo 36; Olbia 32; Albese 31; Castelfranco e Lecco 24; Clai Imola e Casalmaggiore 22; Mondovì e Concorezzo 15; Altino 13.