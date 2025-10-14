Acquista il giornale
  4. Volley A2 donne, dopo il successo al quinto set in rimonta. Clai, Malik: "Un sigillo che vale tantissimo»

All’inferno e ritorno. Domenica la Clai ha giocato una partita a due facce. Nei primi due set le imolesi si...

di ANTONIO MONTEFUSCO
14 ottobre 2025
Il tecnico della Clai Imola Simone Bendandi durante un timeout (Isolapress)

All’inferno e ritorno. Domenica la Clai ha giocato una partita a due facce. Nei primi due set le imolesi si sono dovute arrendere alla forza di Offanengo, poi c’è stato lo switch e la squadra di Simone Bendandi ha preso in mano la partita andando a vincere in maniera incredibile dopo aver rischiato di capitolare nel terzo e quarto parziale. Una Clai capace di reagire alle avversità, ma soprattutto una squadra capace di migliorare il proprio rendimento nell’arco della stessa partita, un aspetto non scontato ed è stato questo il fattore che ha portato in dote i primi due punti di questa stagione. Non essere a zero dopo due incontri è un bel segnale per un gruppo che ha ampi margini di crescita e miglioramento, va ricordato come il gruppo sia nuovo e tante giocatrici sono all’esordio in A2. La Clai ha reagito alla grande sul 2-0 per la squadra ospite, non era scontato e nel momento più difficile è venuta fuori la coesione di un team che può far sentire la propria voce per tutta l’annata. Primi due punti in classifica incamerati, con fatica e carattere in vista dei prossimi appuntamenti. Fra le protagoniste biancoblù Paulina Malik capace di mettere a terra ben 25 palloni, ma soprattutto una costante spina nel fianco nella difesa di Offanengo: "Durante il match – sottolina – abbiamo piano piano iniziato a credere nelle nostre potenzialità, e così facendo il controllo della partita è passato nelle nostre mani senza dover preoccuparci troppo dell’altra squadra".

Portata a casa la possibilità di giocare il tiebreak, la Clai è stata padrona dell’ultimo parziale: "Durante il cambio campo nel quinto set, ho sentito un’emozione enorme. Il pubblico è stato straordinario, una sensazione bellissima, i nostri tifosi ci hanno aiutato a vincere in maniera determinante".

La posta in palio era altissima, la Clai doveva cancellare lo zero dopo la gara in trasferta sul campo di Altamura. Sono arrivati due punti, i primi due mattoncini da mettere sulla strada che porterà alla permanenza in categoria obiettivo primario del club di Stefano Mongardi: "Questa vittoria vale davvero tanto per lo spirito del gruppo".

Antonio Montefusco

