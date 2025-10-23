Volley A2 donne: Elena guarda avanti dopo la sconfitta con Busto Arsizio. Foresi, grande fiducia nella Clai: "Continuiamo a lavorare bene»

Tre punti in altrettante gare per la Clai. In due incontri la formazione di Simone Bendandi è andata a dama, mentre all’esordio ha lasciato l’intera posta in palio alle avversarie di Altamura.

Nell’ultimo turno però le biancoblù si devono mordere le mani, dopo essersi aggiudicate i primi due set, hanno lasciato i restanti tre a Busto Arsizio. La Clai ha buttato sul campo tutto quello che poteva, ma non è bastato per raccogliere più del punto messo in cassaforte.

Se la settimana precedente il risultato maturato al tiebreak era stato importante, stavolta alla Clai è mancato il cinismo giusto per chiudere la pratica prima di arrivare al quinto parziale dove le lombarde non hanno sbagliato un colpo. Nel volley quando sbagli, dall’altra parte della rete c’è sempre un’avversaria pronta ad approfittarne. In questa fase della stagione la Clai è ancora in cerca della propria dimensione di organico nuovo che deve adeguarsi al torneo. Una battuta d’arresto bruciante per l’ambiente imolese.

"Nei primi due set – racconta Elena Foresi – siamo state molto ciniche dal punto di vista tattico e abbiamo spinto bene in battuta, come avevamo preparato in settimana. Dal terzo in poi si sono viste troppe distrazioni e mancanza di comunicazione, ma dobbiamo ancora capire bene cosa è successo. È stato un momento di discesa che fino alla fine abbiamo cercato di recuperare, ma purtroppo non ci siamo riuscite, peccato perché dovevamo sfruttare i primi due set vinti facendo girare la gara completamente a nostro favore, non è stato così".

Sono state giocate solo tre gare, la Clai si trova a metà classifica e più o meno in linea con gli obiettivi della vigilia di campionato.

"Sono fiduciosa perché stiamo lavorando bene in palestra. Ci aspettano adesso due partite toste, ma continuiamo a concentrarci su noi stesse e su ciò che sappiamo fare. Quando giochiamo la nostra pallavolo diamo fastidio a tutti, ed è quello che bisogna fare ad ogni occasione".

Un concetto quello espresso dalla Foresi che andrà ribadito già nel prossimo incontro di domenica a Latisana in provincia di Udine campo di gara del Talmassons capace di fare un bottino di 8 punti ed essere terzo alle spalle della coppia di testa Altafratte e Brescia (9).