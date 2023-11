Volley A2 donne. Fcr Edil nei guai:. Tresoldi out per altre due gare

"Peccato, ci è mancato poco". Così Andrea Zappaterra all’indomani del ko della Fcr Edil Vtb Bologna a Brescia. Punteggio netto a favore delle lombarde quinte, ma match più equilibrato di quanto non si possa pensare. Perché Bologna arriva sul 22-22 nel secondo set e sul 21-21 nel terzo, perdendo poi in volata. "Penso che non ci manchi molto per arrivare a poter strappare punti a una grande – continua Zappaterra – a patto di continuare a limare quelli che sono i difetti di imprecisione ed errori in ricostruzione, tanto in attacco quanto sul secondo tocco. Perché certe avversarie le imprecisioni non te le perdonano". Sono i dettagli che fanno la differenza e Brescia lo ha dimostrato. A non aiutare, anche l’assenza di Livia Tresoldi, seconda miglior marcatrice della squadra. Assenza che complica la vita alle rossoblù e facilitato il compito di muro e difesa bresciane. Tresoldi non ci sarà neppure nel turno infrasettimanale di domani, in cui la Vtb ospiterà Soverato (terzultima) al PalaMarani di Budrio in uno scontro salvezza per la classifica e nel match con Talmassons al PalaDozza. Bologna dovrà trovare il modo di equilibrare gioco e attacco senza di lei perché queste due sfide sono determinanti per la classifica, che vede la Fcr Edil quartultima con un punto di margine su Soverato e a quattro punti dalla sesta Tecnoteam Albese, che le ragazze di coach Zappaterra intendono avvicinare in vista di un girone di ritorno che vedrà poi le rossoblù affrontare la maggior parte degli scontri diretti in casa, dopo un’andata in salita dal punto di vista del calendario. La schiacciatrice Ristori è tra le giocatrici che stanno crescendo di più. E per Bologna avrà bisogno di una Fiore in formato extra lusso con Soverato.

Marcello Giordano