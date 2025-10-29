Volley A2 donne: il libero esalta il gruppo dopo l’impresa confezionata in Friuli. Gambini è sicura: "La Clai ha cambiato passo. Adesso possiamo competere contro chiunque»

Quando gioca la Clai, si è sempre sulle montagne russe. Non sai mai cosa possa accadere e questo avvio di stagione ne è la testimonianza. Le partite non sono mai scontate finché una squadra mette per terra il pallone che vale la vittoria.

Nell’ultimo turno le biancoblù sono andate a vincere sul campo del Talmassons uno dei team favoriti per la vittoria del campionato. A Latisana la squadra di Bendandi ha perso il primo set, vinto il secondo e il quarto, poi c’è stato il tiebreak che ha dato i due punti alle imolesi. Un’affermazione di grande spessore per una Clai uscita malconcia dopo le ultime sfide, Cavalli e compagne sono salite in Friuli consapevoli dei propri mezzi e certi errori non sono stati ripetuti.

Ne è uscita una prova di squadra che sfornato i 23 punti Malik, i 17 di Bulovic e i 15 di Hoogers. Le fortune delle imolesi ruoteranno in gran parte intorno a questo trio di giocatrici. Se queste tre girano, le possibilità di fare risultato aumentano considerevolmente.

Ma dietro ci sono altre ragazze pronte a dare il proprio contenuto per la causa comune, è tutto il gruppo guidato da Bendandi che sta aumentando i giri del motore, e in un periodo di rodaggio come questo muovere la graduatoria è senza ombra di dubbio un buon segnale.

"E’ stata una partita davvero molto tosta – dice il libero Arianna Gambini – e combattuta al cospetto di un’avversaria di grande livello come è Talmassons. Siamo riuscite a portare a casa una vittoria dopo un tiebreak, grazie all’unione del gruppo e a una buona lucidità nei momenti decisivi del match".

Una Clai capace di tornare a vincere dopo i bocconi amari delle scorse settimane dove era sempre mancato qualcosa per fare meglio a livello numerico.

"Questa bellissima vittoria ci dà tanta consapevolezza dei nostri mezzi e della nostra forza: abbiamo dimostrato che possiamo competere con chiunque, tutto dipende soltanto da noi. Questo è un campionato dove non bisogna mai distrarsi, ogni partita sarà fondamentale per centrare la permanenza in categoria. Ora tuffiamoci in palestra per preparare la gara interna di domenica prossima con la Nuvoli Altafratte incontrata due volte nel precampionato e abbiamo visto di che pasta sono fatte le avversarie".