Volley A2 donne, il presidente: "A Olbia non siamo scese in campo. Lunedì il direttivo per ripartire». Forse da Tellaroli. Sabbioni, la Vtb tra rimpianti e orgoglio: "Retrocedere fa male, non chiederò ripescaggi»

"Accettiamo il verdetto del campo: un anno fa abbiamo gioito, quest’anno mastichiamo amaro. Ma non cerchiamo titoli o ripescaggio per l’A2: siamo retrocesse in B1 e dalla B1 cercheremo di risalire".

Parola di Roberto Sabbioni, presidente del Volley Team Bologna, che all’indomani del ko di Olbia che ha chiuso la stagione con la retrocessione, traccia il percorso del prossimo futuro.

Presidente Sabbioni, il suo Vtb saluta l’A2 femminile dopo meno di un anno.

"Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire e che sarebbe potuto accadere. Ma sono molto dispiaciuto per il modo in cui si è concretizzato il verdetto, perché a Olbia non siamo scese in campo. Se ripenso ai sacrifici che tante persone hanno fatto per tentare questa prima storica avventura di Bologna in A2 il rammarico è veramente grande".

Cercherete un titolo o sperate nel ripescaggio?

"No, ripartiremo per cercare di risalire, più pronti di quanto non fossimo quest’anno. Ho imparato tante cose, l’A2 e la Lega sono un mondo completamente diverso dalla B1 che conoscevo e quindi l’esperienza è stata utile. Due anni fa abbiamo speso per acquistare un titolo di B1, quest’anno abbiamo comunque chiuso con un passivo contenuto l’anno (50-60mila euro su una stagione che è costata complessivamente circa 500mila euro ndr) e l’acquisto di un titolo sarebbe un passo e un esborso eccessivo. Anche perché dobbiamo prima costruirci un sostegno che altre piazze hanno e noi ancora non abbiamo da parte di istituzioni e mondo imprenditoriale. Per stare a certi livelli serve un aiuto maggiore. Un anno di serie B ci permetterà di aspettare che il nuovo palazzetto dell’Arcoveggio diventi cosa certa e l’impiantistica è fondamentale".

L’anno prossimo sarà serie B. Con quali basi ripartirete?

"Il 15 ci sarà il direttivo. Ascolteremo il direttore tecnico Alberti, che ci ha dato una grossa mano portando a termine la stagione dopo le dimissioni di Zappatterra. Ma lui è direttore tecnico e non allenatore. Chiaro che il primo nodo da sciogliere sarà quello del nuovo allenatore. Da lì, a cascata, la costruzione della squadra".

Quante rimarranno?

"Solo l’opposta Tellaroli ha l’opzione per la prossima stagione, le altre sono tutte in scadenza. Aspetteremo di parlare con Alberti e poi da lì partiremo per parlare con le nostre giocatrici o per rifare la squadra. Nella delusione della retrocessione almeno un piccolo vantaggio c’è".

Quale?

"Un anno fa, complici i playoff, arrivammo sul mercato per ultimi. Quest’anno abbiamo il tempo dalla nostra parte e non vogliamo perderlo. Ripartiremo per cercare di tornare in A2. In quanto tempo dipenderà dal sostegno che troveremo attorno a noi".

Marcello Giordano