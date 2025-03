Volley A2 donne: il tecnico dopo il ko con Altino. Coach Benedetti: "Clai, serve più attenzione»

La sconfitta con Altino, ultima in classifica nel girone della Pool Salvezza, è la terza consecutiva per la Clai Imola. Un passo falso fragoroso, arrivato anche in modo inatteso; questa è una fase della stagione molto delicata, dove in palio c’è la permanenza in categoria e ogni partita diventa fondamentale per il futuro.

La Clai ha letteralmente mancato l’appuntamento con la formazione abruzzese, un passo falso che ha compromesso la graduatoria con Imola che è scesa al sesto posto al pari di Casalmaggiore; le due squadre fin qui hanno raccolto 22 punti.

Mancano ancora tante partite, ma il baratro non è molto lontano, il regolamento parla molto chiaro, retrocedono in serie B1 le ultime quattro classificate: settima, ottava, nona e decima.

A poco più di un mese dal termine dell’annata, la Clai deve riprendere in fretta il cammino per non trovarsi di nuovo nella categoria inferiore dopo un solo campionato in serie A2. Le possibilità per riuscirci non mancano, ma per farlo servirà un cambio di passo che non c’è stato nel match di tre giorni fa.

"Altino ha giocato una bella partita – commenta il coach Massimo Benedetti –, ma noi dovevamo fare di più. Non siamo scesi in campo con il piglio giusto e abbiamo faticato su tutti i fondamentali. Probabilmente la preparazione della partita non è stata abbastanza accurata da parte nostra e le ragazze alla fine non sono scese in campo con la tensione giusta per una partita così importante".

Quando perdi partite come quelle con Altino, è fondamentale riprendersi in fretta per non vanificare il lavoro fatto fino a questo momento; il passo falso interno è arrivato in maniera inopinata con le ospiti capaci di prendersi i tre punti forse in maniera netta e inaspettata, questo lo sanno i due allenatori Speek e Benedetti e le ragazze che vanno in campo la domenica.

"Fortunatamente il destino è ancora nelle nostre mani -conclude Benedetti-, e questo aspetto ci deve far lavorare da adesso in avanti con la necessaria attenzione tenendo sempre le antenne dritte contro qualsiasi avversario".

Domenica nella quinta e ultima partita del girone d’andata di questa fase, la Clai giocherà in Lombardia con il Concorezzo; le avversarie di Imola sono penultime con 15 punti.