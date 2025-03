Volley A2 donne: importante blitz anche se solo per 2-3. La Clai si ritrova sul più bello. Un successo verso la salvezza

CONCOREZZO2CLAI IMOLA3(22-25; 25-22; 25-21; 16-25; 11-15)

CONCOREZZO: Piazza 7, Alberti, Rosina, Ghezzi, Allasia 4, Frigerio 8, Bianchi, Pegoraro, Tsitsigianni 17, Kavalenka 24, Bianchi, Brutti, Tonello 13, Rocca. All. Delmati.

CLAI IMOLA: Pomili 8, Rizzieri 1, Cavalli, Mescoli 8, Ravazzolo 16, Migliorini 1, Mastrilli, Gambini, Visentin, Stafoggia 1, Bulovic 16, Melandri 15, Rocha Drewnick, Stival 20. All. Speek/Benedetti.

Arbitri: Sabia e Ayroldi, vidoecheck: Tropea Concorezzo.

La Clai torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive. Le biancoblù dopo due ore e 25 minuti hanno portato a casa da Concorezzo due punti. Un match che Imola ha rischiato pure di perdere quando le padrone di casa erano sopra 2 set ad uno. Il quarto parziale è quello che si è chiuso con uno scarto maggiore, questo ha dato la carica giusta alla formazione allenata da Speek e Benedetti, capace poi di vincere l’ultimo set tornando cosi a muovere la graduatoria a proprio favore. Aspetto fondamentale il questo Pool Retrocessione. Quella di domenica era l’ultima gara del girone d’andata, fra quattro giorni partirà il ritorno ed è qui che la Clai si giocherà le proprie chance di essere in serie A2 pure l’anno prossimo. Il regolamento è molto chiaro, le prime sei classificate restano nella seconda categoria del ranking nazionale, le ultime quattro invece retrocedono direttamente al piano di sotto. Fosse finito a Concorezzo il campionato la Clai sarebbe settima con gli stessi punti di Lecco (24) e ad una sola lunghezza dal Casalmaggiore e Castelfranco (25). E’ tutto praticamente in gioco, ma l’obiettivo primario è quello di muovere il bottino di punti ad ogni occasione.

Cinque partite alla fine in cui mettere almeno in cassaforte 8/9 punti, con questo bottino la Clai dovrebbe giocare in A2 pure nell’annata 2025/2026. Il rush finale parte domenica prossima sul campo di Offanengo prima del girone con punti, il calendario prosegue il 23 marzo con la sfida interna contro l’Olbia, il 30 ancora in casa con l’Albese Como. La trasferta con Altino il 6 aprile, sette giorni più tardi la chiusura in via Graziadei con Concorezzo.

L’obiettivo sesto posto è vicino, la Clai è padrona del proprio destino e può davvero coronare il sogno cullato da fine agosto a oggi.

Antonio Montefusco