Volley A2 donne: in panchina. La Clai di Mongardi resta con Speek e Benedetti

Il sostituto di Nello Caliendo non arriverà. La Clai ha scelto di continuare con il vice dell’ex tecnico campano Odelvys Dominico Speek. In queste settimane erano usciti i nomi di Simone Bendandi, Gianni Caprara e Bruno Napolitano, il club dopo aver fatto alcuni sondaggi ha deciso di continuare con l’ex giocatore cubano che aveva già guidato la squadra biancoblù nella vittoriosa trasferta di Lecco. Speek ha avuto una grande carriera, dove ha collezionato ben 220 presenze con la sua nazionale di appartenenza. Conosce già l’ambiente ed è per questo che il presidente Stefano Mongardi ha pensato di puntare sull’usato sicuro. Speek non ha ancora il tesserino per essere primo allenatore, a referto andrà il direttore tecnico imolese Massimo Benedetti. La coppia di allenatori dovrà centrare la permanenza in categoria non partendo da zero come sarebbe accaduto se fosse arrivato un nuovo tecnico.

I nomi usciti erano molto importanti, ma ora c’è bisogno di essere subito operativi per fare punti e salvarsi senza nemmeno passare dai play out.

Antonio Montefusco