Volley A2 donne: la band di Speek e Benedetti non ha avuto problemi contro la formazione sarda imponendosi 3-0. La Clai domina Olbia e può guardare lontano

CLAI IMOLA

3

OLBIA

0

(25-21; 25-13; 25-21)

CLAI IMOLA: Pomili 8, Rizzieri 2, Cavalli, Mescoli, Ravazzolo 15, Migliorini, Mastrilli, Gambini, Visentin 3, Stafoggia,, Bulovic 8, Melandri 10, Rocha Drewnick, Stival 12. All. Speek/ Benedetti.

OLBIA: Barbazeni 4, Ngolongolo 10, Blasi, Civetta 1, Partenio 16, Fontemaggi 2, Korhonen 10, Pasquino, Trampus 2, Kogler, Negri, Piredda. All. Guadalupi.

Arbitri: Mancuso e Giulietti. Videocheck: Camarda.

La Clai ha vinto la sua terza partita consecutiva, dopo Concorezzo e Offanengo, anche Olbia è caduata sotto i colpi della squadra biancoblù.

Un’affermazione importantissima ottenuta in 99 minuti, il primo è durato 35, gli altri due 27 e 27. Tre punti di autorità; un colpo capitale per il futuro.

Quella ottenuta al PalaRuggi è un’affermazione importantissima, un altro passo in avanti verso la permanenza in categoria. A tre gare dalla fine la situazione è molto favorevole alle imolesi, nei prossimi impegni Cavalli e compagne non dovranno perdersi per strada e continuare a macinare punti.

L’obiettivo è prendersi uno dei primi sei posti, dal settimo in giù si retrocede in serie B1 senza appello.

Con Olbia Imola ha vinto in maniera netta, questo dice il punteggio finale, le sarde sono un’ottima formazione che ha già messo in cassaforte l’obiettivo di giocare anche l’anno prossimo in serie A2.

Nell’ultimo match la Clai ha collezionato 5 ace, zero le sarde, ha sbagliato 2 battute contro le 9 delle ospiti. Continuando nell’analisi dei numeri 11 muri vincenti a 6, 8 gli errori a punto mentre dell’altra parte ce ne sono stati 13. Queste cifre danno la dimensione della gara fatta da Imola.

Le biancoblù sono riuscite a tenere alta l’intensità di ogni singolo scambio, questi aspetti hanno avuto un certo peso e la bilancia è andata tutta dalla parte della Clai.

Nella prossima partita Cavalli e compagne giocheranno ancora una volta in casa, al PalaRuggi arriverà l’Albese Como, un match decisivo per il destino di entrambe le squadre. L’obiettivo primario è quello di muovere ancora una volta la graduatoria a proprio favore; farlo significherebbe essere molto vicini alla permanenza in categoria. Mai come ora Imola ha il futuro nelle proprie mani.

Antonio Montefusco