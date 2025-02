Volley A2 donne. La Clai riposa in vista della Coppa Italia

La Clai riposa in concomitanza con le final four di Coppa Italia. La squadra è stata affidata alla coppia formata da Odelvys Dominico Speeck e Massimo Benedetti, quest’ultimo figurerà come allenatore visto che il cubano non ha ancora il tesserino per essere primo coach. I due hanno esordito vincendo sul campo del Lecco, questa settimana si sono dedicati alla preparazione del prossimo appuntamento, da domani in avanti accadrà la stessa cosa e nel mirino ci sarà la partita casalinga con Offanengo, con in palio i primi punti della poule retrocessione. Attualmente la Clai è quinta con gli stessi punti di Castelfranco, per salvarsi senza passare dai play out bisognerà agganciare il Como che è a quota 24. Cinque lunghezze sono un bottino non semplice da recuperare, ma nelle dieci partite da giocare, tutto può essere possibile.