Volley A2 donne: le biancoblù cadono con l’Albese. La Clai resta bene in campo. Ma alla fine cede tutti i set

ALBESE COMO 3 CLAI IMOLA 0 (25-20; 25-21; 25-23)

ALBESE COMO: Rimoldi 1, Veneriano 7, Colombino 8, Calervo, Mazzon 2, Bernasconi 11, Grigolo 17, Longobardi, Pericati, Baldi 11, Tajè, Mancastroppa, Vigano, Radice. All. Chiappafreddo.

CLAI IMOLA: Pomili 9, Rizzieri 5, Cavalli, Mescoli, Ravazzolo 6, Migliorini, Mastrilli, Gambini), Visentin, Stafoggia, Bulovic 10, Melandri 9, Rocha Drewnick, Stival 6. All. Speek/Benedetti.

Arbitri: Viterbo e Villano.

La Clai è tornata dalla provincia di Como a mani vuoti. Da quando sulla panchina imolese si sono insediati Speek e Benedetti è la prima volta che la squadra biancoblù non fa punti. In questo periodo dell’anno, dove c’è in palio la salvezza e vanno evitati gli ultimi quattro posti che portano alla retrocessione in serie B, bisognerebbe portare a casa sempre almeno un punto. Con l’Albese le biancoblù hanno lottato con tutte le proprie forze, l’impegno a dire il vero non è mai mancato in nessuna partita della stagione, tanta lotta che non ha prodotto nemmeno un set. Ne è uscita una partita bella tosta, con il punteggio in bilico, ma con le comasche sempre brave a trovare il guizzo vincente per chiuderla in solo tre set. Nel primo parziale, ad un certo punto la Clai era sopra di 6 (4-10), ma si è fatta prima rimontare e poi superare dalle padrone di casa capaci di chiudere 25-20. Anche nel secondo set la Clai ha tenuto il muso avanti per gran parte degli scambi, risultato in bilico fino a 18-18.

Qui a decidere è stato un break interno di 4-0, fino al punto di Grigolo che ha portato in dote il 2-0. Per Imola è un peccato non aver fatto punti, con un pizzico di cinismo in più la partita con l’Albese poteva essere messa maggiormente in discussione e questo avrebbe dato la possibilità di avere un passivo minore: "Abbiamo avuto il solito problema -commenta coach Benedetti-, partiamo bene, poi a metà set andiamo in affanno e ci facciamo superare. Si fatica a chiudere i set, è un limite che questa squadra ha, lavorando tanto si può certamente migliorare. La Clai ha giocato alla pari fino alla metà di tutti i set, poi si perso si in sicurezza e le avversarie ne approfittano per superarci. Siamo tranquilli e sereni, dobbiamo lottare con tutti". Quella indicata da Benedetti è la strada da seguire per evitare uno degli ultimi quattro posti che porta direttamente alla serie inferiore.

Antonio Montefusco