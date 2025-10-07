Volley A2 donne, le ragazze di Bendandi in partita fino all’1-1. Domenica al PalaRuggi arriva l’Offanengo. La Clai parte con il piede sbagliato. Subito un ko in casa di Altamura

Altamura

3

Clai Imola

1

(25-19;21-25; 25-20; 25-21)

ALTAMURA: Tai 11, Biagini, Evola, Ungaro, Montillo, Krasteva 26, D’Onofrio, Pulliero 16, Riva 18, Caracuta 2, Soriano 8, Chiesa, Serafini. All. Dell’Anna.

CLAI : Hoogers 11, Schena, Cavalli, Salvatori 9, Novello 2, Vecchi, Malik 17, Romano, Gambini, Osana, Foresi 2, Bulovic 11, Busolinbi 9. All. Bendandi.

Arbitri: Mancuso e Resta Videocheck: Guagnano

La seconda stagione della Clai in serie A2 è partita con il piede sbagliato: le biancoblù sono uscite sconfitte dalla trasferta con Altamura. Era un match impegnativo, per distanza, ma pure per il calore del pubblico e la forza delle avversarie. Imola è tornata a casa a mani vuote, partendo nella maniera sbagliata che non muove la graduatoria a proprio favore. Dopo avere pareggiato i set, 1-1, le altamurane hanno preso in mano il timone senza lasciarlo più.

Parte bene la Clai che prende due punti di vantaggio (0-2), le ospiti riescono a stare davanti fino all’8-9, Altamura mette il muso avanti per la prima volta con l’attacco di Krasteva (10-9). Contro break ospite (11-14), nuova parità a 15. Qui le pugliesi costruiscono un piccolo tesoretto fino al 25-19 che vale il primo punto sul tabellone.

Il secondo parziale assomiglia al set precedente e le due squadre vanno a braccetto 7-7. Arriva un 4-0 esterno (7-11) firmato da Malik, e Foresi. La forbice si dilata con Malik e Salvatori sugli scudi (9-15). Altamura risale a -3 (12-15), qui Bendandi chiama time out. La sospensione ha il suo effetto, Malik è in grande spolvero e la Clai vola a +7 (13-20). Le ospiti si fanno recuperare fino al -2 (19-21), ma reggono portando a casa l’1-1. Nel terzo set i ritmi sono più bassi - è solo la prima di campionato - la Clai è più reattiva e va sopra di 3 (5-8). Qui le biancoblu mettono a terra solo un pallone, Altamura cinque e fa il sorpasso (10-9). Le locali mantengono il vantaggio (13-11), ma c’è la nuova parità (16-16) e ancora (19-19). Altamura sprinta bene e si aggiudica il terzo set (25-20) sull’errore in battuta di Gaia Novello. Il quarto set è in equilibrio (3-3), ma ben presto sul tabellone ci sono quattro lunghezze di differenza con le altamurane sopra (14-10) sfruttando le giocate di Krasteva, Riva e Caracuta. La Clai si impantana, Altamura no e arriva sotto lo striscione del traguardo a braccia alzate.

Si volta già pagina e da oggi Cavalli e compagne dovranno pensare all’esordio di domenica al PalaRuggi con l’Offanengo (ore 17). Un’altra partita in cui servirà crescere a tutti livelli, ma pure importante in ottica classifica nonostante sia solo la seconda giornata. C’è da cancellare lo zero in classifica per rimettersi in carreggiata.

Antonio Montefusco