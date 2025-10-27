Volley A2 donne, le ragazze di Bendandi ribaltano il match. La Clai abbonata al tie-break stavolta rialza la testa. Malik, Hoogers e Bulovic fanno la differenza in Friuli

Talmassons 2 Clai 3 (25-21; 24-26; 25-21; 18-25; 19-21)

TALMASSONS: Barbazeni 1, Cusma, Feruglio, Viola, Mistretta, Enneking 6, Gannar12, Rossetto 16, Molinaro 11, Bakodimou 11, Frosini 25, Scola, Cassan. All. Barbieri.

CLAI IMOLA: Hoogers 15, Schena, Cavalli 2, Salvatori 6, Novello, Vecchi, Malik 23, Gambini, Romano, Bulovic 17, Busolini 5. All. Bendandi.

Arbitri: Cecconato e Sumeraro.

TALMASSONS (Udine) Stavolta la Clai vince al tie break, dimostrando di essere una squadra che si farà rispettare in giro per l’Italia. E’ una partita molto interessante, dove le friulane prendono subito in mano le redini, la Clai però non demorde e riesce a mettere a terra 21 palloni. Il secondo set è molto combattuto, prova a scappare una squadra, ma l’altra riesce a ribattere colpo su colpo. Alla fine la spuntano le ospiti. Nel terzo set le friulane fanno valere il maggior tasso tecnico. Da qui in avanti la Clai si gioca il tutto per tutto per arrivare al quinto set. Le due squadre vanno a braccetto (8-8), qui le ospiti piazzano un parziale di 0-8 (8-16). Rientra la squadra di casa, ma si va al quinto set, vinto dalla Clai Imola.