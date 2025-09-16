Volley A2 donne, l’opposto non si preoccupa per l’ultimo ko. Bulovic ha fiducia:: "Clai, la strada giusta»

Il primo test giocato dalla Clai non ha portato buone notizie. Le imolesi sono state battute in casa dall’Altafratte che si è imposto 3-1. Le ragazze di Bendandi hanno perso i primi tre set, mentre sono riuscite ad avere la meglio nel quarto.

In questo periodo i risultati contano poco, è volley di settembre, è a ottobre che bisogna mettere punti in cascina e la deadline per Imola è il giorno 6 quando la squadra farà visita ad Altamura per la prima gara dell’annata.

In queste prime settimane il gruppo ha lavorato sodo fra palestra, piscina e PalaRuggi, ed è qui che sta nascendo la nuova Clai.

La sconfitta con Altafratte, fra l’altro avversario in campionato, è solo un incidente di percorso in un periodo dell’anno dove i ritmi sono intensi e dove c’è trovare sia la quadra a livello tattico che sulla parte fisica.

"Penso sia stato un test molto importante per noi – commenta l’opposta Katarina Bulovic –, è stato il primo approccio a una partita vera e contro un avversario molto forte. Sono contenta di certi aspetti del nostro gioco. Abbiamo fatto molto bene in ricezione e in certi momenti anche in difesa".

E’ una fase di preparazione molto intensa, la Clai è un squadra nuova e in questo periodo è fondamentale trovarsi sul campo, fare gruppo per gettare le basi su quello che accadrà in campionato fra qualche settimana.

"Stiamo lavorando tanto per trovare la giusta intesa tra di noi, che ancora manca, ma credo che giorno dopo giorno andrà tutto molto meglio. Il coach è una persona molto disponibile e sempre presente in allenamento. Facciamo sedute intensissima, ma tutte centrate su obiettivi precisi. Si sta creando un bel gruppo fuori e dentro dal campo, e questo è molto importante. Dobbiamo pensare prima di tutto a salvarci, ma una volta trovato il ritmo potremo anche puntare a qualcosa di più".

Archiviata la parentesi con l’Altafratte, che verrà a Imola la prossima settimana, ora la Clai è concentrata sul secondo test amichevole, le biancoblù domani giocheranno sul campo del Bisonte di Firenze. Lo scorso anno coach Bendandi allenava proprio le toscane prima di essere sollevato dall’incarico. In quel periodo la Clai provò a prendere l’allenatore ravennate, l’appuntamento fu rinviato a fine stagione quando le due parti hanno deciso di costruire questo matrimonio.