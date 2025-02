Volley A2 donne: ore 17. La Clai a Lecco in attesa del coach

Alle 17 la Clai giocherà l’ultima partita della prima fase a Lecco. Un match che sancisce il post Nello Caliendo: l’allenatore è stato sollevato dall’incarico e oggi in panchina andrà il suo vice Odelvys Dominico Speek insieme a Massimo Benedetti. Probabilmente già domani il club del presidente Stefano Mongardi annuncerà un nuovo coach che dovrebbe uscire da questi nomi: Bendandi, Caprara e Napolitano. Intanto c’è da chiudere questa gara possibilmente con una vittoria per andare alla pausa prima della poule retrocessione con il morale più alto. La gara è decisamente abbordabile: le lombarde sono penultime con 13 punti raccolti nelle prime 17 giornate. All’andata Imola vinse 3-0, fare il bis per raccogliere la seconda vittoria di questo girone di ritorno. Poi messo a terra l’ultimo pallone dell’incontro, bisognerà concentrarsi sulla permanenza in categoria dove sarà opportuno cambiare passo.