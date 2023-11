Volley A2 donne: ore 17 a Brescia. Problema muscolare per la centrale Tresoldi. Zappaterra spinge: "Fcr Edil, proviamoci»

Via al tour de force. La Fcr Edil si è messa in moto conquistando 7 punti in una settimana, vincendo gli scontri diretti con Altafratte e Pescara e strappando il tiebreak ad Albese. Ora altro triplice appuntamento, che dirà se Fiore e compagne potranno riaprire la corsa alla salvezza diretta, al termine della stagione regolare. Il tour de force comincia alle 17 a Brescia (diretta sul portale volleyballworld), sul campo della Valsabbina Millenium, quinta che occupa l’ultimo posto utile per la Poule Promozione che significa salvezza diretta. Comincia pure sotto una cattiva stella: "La centrale Livia Tresoldi ha avuto un problema muscolare a una coscia. Rischiamo di non averla a Brescia e neppure nelle successive sfide con Soverato e Talmassons. Aspettiamo gli accertamenti per avere un quadro chiaro della situazione".

Brutta tegola. Perché Brescia è distante 4 punti: vincere per la FcrEdil significherebbe accorciare la classifica in vista del turno infrasettimanale con Soverato (terzultima), match che chiuderà il girone di andata, e in vista pure del match che aprirà quello di ritorno in programma domenica prossima al PalaDozza con Talmassons. Partita fondamentale "quanto complicata – precisa l’allenatore Andrea Zappaterra –. La Valsabbina è squadra costruita per puntare alla promozione diretta. Ma sta facendo un campionato al di sotto delle aspettative. Arriverà con la pressione che è un’arma a doppio taglio: o si compatta e fa un partitone, o subisce la pressione e nel caso il match potrebbe diventare un’opportunità da sfruttare, approfittando di eventuali loro timori. Noi non dovremo sbagliare nulla e cercare di approfittare di ogni situazione".

Tenere botta in ricezione, sarà una delle chiavi del match per Bologna. E mettere in difficoltà le ricettrici avverarie Pamio e Fiorio sarà un altro obiettivo, per limitare il gioco al centro, aspettando di capire se l’opposta Malik rientrerà proprio oggi dopo un infortunio. Aspettando di capire pure se Tresoldi ci sarà o meno.

Le altre gare: Soverato-Busto Arsizio, Como-Altafratte Padova, Messina-Perugia, Pescara-Talmassons.

La classifica: Perugia 19; Busto Arsizio, Messina 18; Talmassons 14; Brescia 12; Como 9; Vtc FcrEdil Bologna 8; Soverato 6; Altafratte Padova 1; Pescara 0.

Marcello Giordano