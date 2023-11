Volley A2 donne: ore 17 a Trebaseleghe c’è Altafratte. La Fcr Edil ci riprova

L’inizio di stagione è stato in salita. Le prime quattro giornate hanno visto la Fcr Edil Bologna affrontare quattro delle prime cinque in classifica con altrettanti ko. L’inizio di stagione racconta del punto non preventivato colto sul campo di Talmassons, ma pure delle occasioni perse a Messina e con Busto Arsizio: morale, la Vtb è ancora a caccia del primo successo stagionale. Successo che non può più attendere, perché finito l’inizio in salita iniziano gli scontri diretti.

Oggi, alle 17 (diretta sul portale volleyworld), la FcrEdil sarà di scena a Trebaseleghe sul campo di Nuvolì Altafratte, neo promossa come Bologna, che nella scorsa stagione ha sconfitto le patavine in Coppa Italia e due amichevoli, rimediando poi una vittoria e una sconfitta nella pre season: "Ci attende una partita del nostro livello e sarà una partita delicata da interpretare bene sotto il profilo tecnico e soprattutto sotto quello psicologico – racconta coach Andrea Zappaterra, che poi continua –. Sarà scontro diretto salvezza e dovremo essere brave a credere nei nostri mezzi e far sì che le recenti sconfitte non intacchino la fiducia nei nostri mezzi".

Le altre gare: Millennium Brescia-Como, Soverato-Perugia, Messina-Pescara. Domani: Busto Arsizio-Talmassons.

La classifica: Busto Arsizio 12; Perugia, Millennium Brescia 10; Messina 9; Talmassons 8; Como 6; Soverato 3; Vtb FcrEdil Bologna, Altafratte Padova 1; Pescara 0.

Marcello Giordano