Volley A2 donne: ore 17 al PalaMarani di Budrio. Fcr Edil, ghiotta occasione. Arriva il fanalino Pescara

E’ caccia alla prima vittoria casalinga e alla seconda stagionale. Tornata con 4 punti in cascina dalle trasferta con Padova e Como, in altrettanti scontri diretti salvezza, per la FcrEdil è tempo di sbloccarsi anche tra le mura amiche del PalaMarani di Budrio. Alle 17 arriverà a rendere visita alle rossoblù di coach Zappaterra la Sirdeco Pescara, fanalino di coda, ancora senza vittorie e senza punti.

"Sarà una partita importantissima per il prosieguo e ci siamo preparate al meglio, lavorando duro", racconta Nicole Tellaroli, protagonista dell’ultimo match in casa di Albese, dove subentrando dalla panchina l’opposta a messo a referto 23 punti trascinando con Ristori le compagne al tie break e a un sudatissimo, quanto meritato e importante punto.

E’ stata la miglior marcatrice della Fcr Edil e la seconda miglior marcatrice dopo l’opposta di Albese Zatkovic, di fatto alla prima vera occasione. Fin qui, Fiore, titolare, non aveva accusato pause, con un rendimento sopra le righe che non autorizzava sostituzioni.

"Sono molto contenta di essere riuscita a dare il mio contributo alla squadra portando sul campo spensieratezza e volontà. A parer mio è stata una partita alla pari e ho apprezzato molto l’atteggiamento che abbiamo dimostrato: unione e voglia di andare su ogni pallone, nonostante l’inizio della gara. Da qui ripartiamo".

Ma con Pescara sarà un’altra storia. Vietato fallire e obbligo dei tre punti in un turno in cui anche un altro scontro salvezza (tra Soverato Altafratte) promette di sgranare la classifica, con Bologna che ha ancora la possibilità di puntare al quinto posto che significherebbe salvezza diretta o al sesto che consentirebbe alle rossoblù di partire avvantaggiata nella Poule retrocessione.

"Con Pescara sarà fondamentale partire subito con il piede giusto, giocando come sappiamo fare e dando dimostrazione dell’unione che c’è nel nostro gruppo". Gruppo che, con le giovani Tellaroli e Bovolo, sta dimostrando di avere alternative in grado di farsi trovare pronte per dare un contributo fondamentale alla squadra, che sta crescendo e che è attesa oggi a Budrio da un crocevia fondamentale in chiave salvezza con Pescara.

Le altre gare: Perugia-Busto Arsizio, Millenium Brescia-Messina, Talmasson-Albese Como, Soverato-Altafratte Padova.

La classifica: Busto Arsizio 18; Perugia 16; Messina 15; Millenium Brescia 12; Talmassons 11;Albese Como 9; Vtb FcrEdil Bologna 5; Soverato 3; Altafratte Padova 1; Pescara 0.

Marcello Giordano