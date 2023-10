Volley A2 donne: ore 17 al PalaMarani di Budrio. Fcr Edil, l’esame più tosto con la capolista Busto Sabbioni: "La strada è in salita, ma ci crediamo»

"Sapevamo di dover soffrire e siamo pronti a farlo". A parlare, il giorno prima della sfida con Busto Arsizio, è il presidente della FcrEdil Volley Team Bologna, Roberto Sabbioni, quasi a voler prevenire eventuali malumori.

La squadra, neopromossa nel campionato di A2 femminile di volley, ha perso le prime tre gare della stagione, con Talmassons, Perugia e Messina.

"Ma a Talmassons abbiamo strappato un punto non preventivato e nelle prime tre giornate abbiamo tre delle prime 5 della classifica, candidate ai playoff e alla promozione".

La quarta sarà peggio che andar di notte: questo pomeriggio alle 17, al PalaMarani di Budrio arriva Busto Arsizio, capolista che fin qui non ha lasciato nemmeno un punto per strada.

"Ma pur perdendo abbiamo sempre lottato, perdendo set punto a punto con squadre quotate. Non ho dubbi che lo faremo anche questa volta. E lo faremo con la consapevolezza che per ora tutto quello che conquistiamo è un di più e che il nostro campionato debba ancora cominciare. E’ un inizio in salita, ma l’importante è non perdere fiducia nei nostri mezzi e il sorriso, perché abbiamo le carte in regola per salvarci".

Le altre gare: Talmassons-Messina, Pescara-Como, Perugia-Altafratte Padova, Millennium Brescia-Soverato.

La classifica: Busto Arsizio 9; Messina 8; Perugia, Millennium Brescia 7; Talmassons 6; Soverato, Como 3; FcrEdil Vtb Bologna, Altafratte Padova 1; Pescara 0.

Marcello Giordano