Volley A2 donne: ore 17 la gara contro l’Albese Como. La Clai continua il tour de force. A Casnate servono punti salvezza

Piccolo tour de force per la Clai che dopo la gare con Offanengo e Olbia, questo pomeriggio alle 17 giocherà sul campo di Casnate. Una sfida più o meno fondamentale per la formazione allenata da Speek e Benedetti, le lariane hanno 28 punti e vincere in riva al lago significherebbe accorciare in graduatoria, tenendo ben presente che le prime tre classificate si salvano, mentre dal 4° al 7° si giocano i play out e in questo momento Imola giocherebbe proprio gli spareggi.

Accorciare a soli tre punti terrebbe viva la speranza di salvarsi senza passare da un ulteriore appendice della stagione. La Clai delle ultime settimane è una squadra in crescita, un team che può far sentire la propria voce nella corsa salvezza fino all’ultima partita delle dieci previste in questa pool. Un passo alla volta senza mai perdere la speranza. Quella odierna è la terza sfida in una settimana, la seconda in trasferta, questo significa che nel girone di ritorno ci saranno due partite consecutive al PalaRuggi, anche questo aspetto andrà sfruttato.

Le altre gare (serie A2 Poule Salvezza, seconda giornata): Olbia-Castelfranco, Concorezzo-Casalmaggiore, Tenaglia Abruzzo-Picco Lecco, Offanengo-Mondovì.

La classifica: Offanengo 32; Olbia e Albese Como 28; Clai Imola 22; Castelfranco e Casalmaggiore 19; Picco Lecco 18; Mondovì 15; Concorezzo 13; Tenaglia Abruzzo 10.

Antonio Montefusco