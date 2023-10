Volley A2 donne: quarta sconfitta di fila. Mercoledì scontro salvezza con Altafratte. Il monito di coach Zappaterra: "Fcr Edil, un’occasione perduta»

FcrEdil Bologna

1

Busto Arsizio

3

(21-25, 25-22, 22-25, 21-25)

FCREDIL VTB BOLOGNA: Ristori 11, Fiore 14, Saccani 2, Bovolo 13, Neriotti, Tresoldi 11, Laporta (L1); Rossi 8. Non entrate: Taiani (L2), Del Federico, Lotti, Bongiovanni, Tellaroli. All. Zappaterra.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Monza 2, Conceicao 15, Tonello 14, Furlan 13, Cvetnic 20, Bosso 7, Bonvicini (L2); Pomili (L2), Bresciani, Osana, Del Core. Non entrate: Rebora, Citterio. All. Amadio.

Arbitri: D’Argenio e Licchelli.

"Questa è un’occasione persa". Coach Zappaterra non cerca giri di parole: la FcrEdil Bologna perde con la capolista Busto Arsizio e pensando al 3-1 finale e ai parziali punto a punto, parrebbe una sconfitta onorevole contro l’ennesima corazzata incontrata in questo inizio di stagione in salita.

"Ma alle nostre avversarie mancava l’opposta titolare (Zanette ndr), ma senza la convinzione e la cattiveria necessaria per vincere: perché questo match era alla portata. Abbiamo sbagliato tanti secondi tocchi e se vogliamo stare in A2 le cose facili dobbiamo farle bene sempre".

E’ questo il monito che il tecnico consegna capitan Fiore e compagne. Anche perché la FcrEdil incassa la quarta sconfitta consecutiva rimanendo al penultimo posto in classifica, e dopo aver incontrato quattro delle prime cinque in classifica nelle prime quattro giornate, ora è attesa dalle sfide da non sbagliare.

Mercoledì, alle 17, a Trebaseleghe, sarà scontro salvezza con Altafratte. Dal match con Busto, arrivano segnali convincenti da Ristori, Bovolo e Rossi, che entra con costrutto a partita in corso: da lavorare la gestione dei palloni che contano e sulla ricostruzione.

Le altre gare: Cda Talmassons-Città di Messina 3-2, Sirdeco Pescara-Tecnoteam Albese Como 0-3, Bartoccini Fortinfissi Perugia-Nuvolì Altafratte Padova 3-0, Valsabbina Millennium Brescia-Volley Soverato 3-0.

La classifica: Futura Giovani Busto Arsizio 12; Bartoccini Fortinfissi Perugia, Valsabbina Millennium Brescia 10; Città di Messina 9; Cda Talmassons 8; Tecnoteam Albese Como 6; Volley Soverato 3; FcrEdil Vtb Bologna, Nuvolì Altafratte Padova 1; Sirdeco Pescara 0.

Marcello Giordano