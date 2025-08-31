Volley A2 donne, seconda settimana di allenamenti in archivio. La Clai procede a grandi balzi. Il primo test sarà il 10 settembre

La seconda settimana di allenamenti preseason è andata in archivio, la Clai di coach Simone Bendandi ha lavorato bene e oggi, dopo una giornata di riposo, riprende con una seduta di pesi in palestra e un allenamento tattico con la palla.

In queste settimane lo staff tecnico sta gettando le basi per l’inizio del campionato previsto a ottobre con la prima trasferta sul campo dell’Altamura, qui la Clai Imola andrà a caccia dei primi punti da mettere sulla strada che porta alla permanenza in categoria.

Il primo obiettivo è quello di salvarsi, se le cose andranno bene le imolesi proveranno ad accedere alla Pool Promozione. Questo significherebbe mantenere con largo anticipo la serie A2 e giocare gli ultimi mesi di stagione senza grossi patemi d’animo, il club ha allestito il migliore gruppo possibile, il verdetto arriverà dal campo come accade sempre in questi casi.

La Clai si sta dividendo fra allenamenti con i pesi, le sedute sul parquet dove Bendandi e i suoi collaboratori stanno dando i primi dettami tattici, ma poi c’è pure il lavoro in piscina. Ogni occasione è l’ideale per formare il gruppo e creare quell’atmosfera che serve per avere feeling sul campo diviso da una rete.

Per vedere all’opera la creatura di coach Bendandi bisognerà attendere il 10 settembre quando Cavalli e compagne giocheranno sul campo dell’Altafratte: le due squadre stanno definendo le coordinate del test.

Una settimana dopo l’esordio casalingo con il Bisonte Firenze, quattro giorni più tardi, l’avversario sarà di nuovo l’Altafratte, ma stavolta si giocherà ad Imola.

In fase di avvicinamento al campionato si alzerà l’asticella dell’intensità, il 24 arriverà ad Imola il Brescia.

Domenica 28 l’ultimo test di questa preseason: le biancoblù giocheranno il 28 settembre, ancora fra le mura di casa, l’avversaria sarà una fra Modena o Ravenna.

Cinque test per affinare gli schemi e capirsi sul rettangolo di gioco, va ricordato come la Clai sia una squadra nuova a partire dal coach Bendandi e passando per gran parte delle giocatrici scelte per questa seconda stagione nel secondo campionato del ranking italiano.

Lunedì 6 ottobre l’esordio in campionato ad Altamura, domenica 12 ottobre la prima in casa con Offanengo.

Una lunga preseason per arrivare poi pronte alle prime giornate dove si farà sul serio per davvero.