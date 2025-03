Volley A2 donne, una pesante battuta d’arresto. Clai, crollo inatteso. Altino ringrazia e vola

Clai Imola 0 Altino 3 (21-25; 21-25; 20-25)

CLAI : Pomili 7, Rizzieri 1, Mescoli 3, Ravazzoli 12, Arcangeli, Migliorini 2, Mastrilli, Gambini, Visentin, Stafoggia, 2, Bulovic 14, Melanri 7, Drewnick, Stival 5. All. Speek-Benedetti. ALTINO: Mennecozzi 7, Grazia 5, Galuppi, Martinelli 10, Vighetto, Ndoye 18, Foresi, Bisegna, Pisano, Petrovic 11, Tega, Maricevic 9. All. Ingratta. Arbitri: Galletti e Bolici.

Il volley è uno sport dove non c’è mai nulla di scontato. Alla vigilia della gara di ieri, si poteva pronosticare una vittoria della Clai. Imola ampiamente in corsa per una salvezza tranquilla, Altino invece ultima della Pool Retrocessione. Ti aspetti che le imolesi vincano agevolmente, non è accaduto, le ospiti giocando in maniera semplicemente sufficiente si sono prese i tre punti della speranza.

Nella Clai si è spenta la luce, uno stop che deve far riflettere, e servirà cambiare registro per non dover soffrire fino all’ultima gara di questa Pool retrocessione. E’ una partita combattuta, nel primo set la squadra ospite tiene bene il campo, e riesce a prendere un piccolo margine di vantaggio.

La Clai pareggia (13-13), ma da qui in avanti le imolesi sono costrette ad inseguire (20-22), Altino non molla la presa, le biancoblù mettono per terra solo un pallone e arriva la vittoria del set ospite. Scappa la Clai (3-0), contro break esterno (3-3), si va a braccetto fino al (9-9), di nuovo avanti di 3 punti Imola (13-10), Altino non mola e recupera di nuovo (14-14). Ma ancora una volta viene fuori il gioco delle ospiti che arrivano a 25 mentre le biancoblù si fermano nuovamente a quota 21. Altino senza fare nulla di straordinario si trova avanti di 2 set e con un punto già in cassaforte.

La Clai gioca il tutto per tutto e cerca di aggiudicarsi il primo set di giornata, le ragazze di Speek e Bendetti conducono 11-7, tengono bene il campo, fino al 14-14, poi ancora una volta Altino mette la freccia, le imolesi si arrendono di nuovo e arriva il 20-25.

Braccia alzate dalla gioia per le abruzzesi, ha vinto la semplicemente la squadra che ci ha creduto di più. Nel prossimo turno la Clai giocherà sul campo di Concorezzo, una partita da non fallire, diversamente ci sarebbe il fiato corto e si correrebbe rischi enormi in chiave permanenza in categoria. Le imolesi dovranno dimenticare in fretta il ko di ieri e ricominciare a pedalare forte senza togliere la testa dal manubrio.

a. m.