Volley A2 femminile

È scaduto il termine che la Lega Pallavolo Femminile aveva concesso al Volley Modena per sistemare la propria posizione, e confermare la partecipazione al torneo di A2 femminile, ma di fatto la scadenza è trascorsa senza che ci sia l’atteso via libera, e non è ancora chiaro dove sia ’l’intoppo’.

Nella sostanza la Lega ha concesso altri tre giorni di tempo, ma concretamente non si sa ancora dove si giocherà la gara di domenica prossima tra Modena ed Altino: venerdì scorso c’è stato un incontro tra la società ed il gestore del PalaMadiba, che i rumors etichettano come ’piuttosto vivace’, ma in realtà la firma sull’accordo tra il Modena e il gestore dell’impianto della Sacca ancora non c’è stata.

Franco Culcasi, gestore del PalaMadiba ha quasi del tutto completato l’iter documentale, con la firma del Suap, l’ufficio preposto, le prescrizioni ottemperate e l’ultimo sopralluogo dei vigili del fuoco: il campo è stato omologato dalla Lega, che ha ricevuto tutta la documentazione ma manca la cosa più importante, la firma sull’accordo, che potrebbe arrivare a breve se l’assessore Andrea Bortolamasi, riuscirà a far mettere nero su bianco.

r.c.