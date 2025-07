Volley A2 femminile, il libero classe 2025 arriva dagli States. Ora a Bendandi manca solo un opposto. Clai, un altro colpo: ecco Osana: "Qui c’è un gruppo ambizioso»

La Clai ha piazzato un altro colpo di mercato ingaggiando Giulia Osana, ventenne: il nuovo acquisto va a chiudere il settore riservato ai liberi e farà coppia con Arianna Gambini. Osana, classe 2005, ha cominciato a giocare con la Futura Volley Giovani Busto Arsizio esordendo in prima squadra in serie A2 a soli 16 anni. La neo biancoblù ha giocato tanto d’estate a beach volley ed è reduce da un’intera annata trascorsa negli Stati Uniti: ora il rientro in Italia e l’avventura alla corte di Simone Bendandi.

"Il progetto Clai mi ha subito colpito per la serietà e la visione a lungo termine – le prime parole di Osana –. Credo che questo ambiente, con uno staff competente e un gruppo giovane e ambizioso, sia il contesto ideale per continuare a crescere e a confrontarmi a un livello sempre più alto".

Chiuso il discorso per il ruolo di libero, per completare la squadra serve un opposto e la società del presidente Stefano Mongardi nei prossimi giorni potrebbe annunciare l’ultima giocatrice a disposizione di Bendandi.

Fin qui è stata costruita una formazione molto giovane, solamente tre elementi superano la soglia dei 24 anni, tutte le altre in rampa di lancio per fare esperienza e per rendere la Clai competitiva. Il primo obiettivo è la permanenza in categoria, ma strada facendo l’intenzione è quella di alzare l’asticella. Il mercato è stato condotto tenendo ben conto di quelle che sono le risorse; senza sforare il budget. Queste le indicazioni impartite alla squadra mercato composta da Massimo Cavalli e Michele De Caria, i due hanno fatto quello che dovevano e la Clai 2025/2026 sembra essere un gruppo più forte rispetto al recente passato.

Adesso manca l’ultimo tassello, la casella libera è quella di un opposto e sul taccuino imolese ci sono diverse opzioni, si attende solo il segnale per chiudere una di queste. Ha salutato la compagnia anche la schiacciatrice Arianna Visentin. Chiuso l’organico, si comincerà a pianificare tutta la stagione, a partire dal raduno che avverrà dopo Ferragosto e accompagnerà la Clai alla seconda stagione in serie A2 della sua storia. Il secondo anno l’asticella si alza sempre, le aspettative sono diverse. La Clai però vuole stupire ancora.