Volley A2 femminile, la schiacciatrice: "Ora stringiamo i denti». Nardo: "L’Omag Mt crede nel sogno A1»

La Omag Mt non vuole smettere di sognare e con 5 punti di vantaggio sulla seconda nella Pool Promozione la promozione diretta in A1 sembra possibile. Ma mancano ancora 7 partite e Alice Nardo, schiacciatrice marignanese, fissa i prossimi obiettivi: "Dopo aver vinto in casa con Itas Trentino per 3-1 – dice la giovane giocatrice – non dobbiamo fermarci e fare bottino pieno nei prossimi tre turni con Melendugno (domenica), Cremona (in casa) e quindi Padova (di nuovo in trasferta). Se vogliamo davvero centrare il nostro obiettivo è adesso il momento di stringere i denti".

Tre turni nei quali le ‘zie’ incroceranno squadre di seconda fascia della Pool Promozione, magari pure aspettando buone notizie dagli altri campi dove contemporaneamente ci saranno scontri diretti tra le dirette inseguitrici. Come è avvenuto domenica scorsa con Busto Arsizio che è andata a vincere a Messina portando via punti preziosi alle siciliane, seconde prima del match dietro Omag Mt San Giovanni. "Stiamo tutte bene, incrociamo le dita e procediamo. Sappiamo – continua Nardo – che ci aspettano altre settimane molto dure con altri due turni infrasettimanali e dunque giocheremo di domenica e mercoledì, ma siamo un gruppo unito".

Proprio sull’importanza del gruppo si sofferma la giocatrice: "È vero, siamo molto unite dentro e fuori dal campo, e credo che si veda. Forse è questo il nostro vero segreto quest’anno, che ci sta permettendo di andare oltre le più rosee aspettative e contro squadre più blasonate, con roster che erano partiti per lottare per il primo posto. Adesso non vogliamo fermarci qui". Ed un altro segreto sono gli allenamenti, che formano carattere e tecnica: "Durante la settimana siamo tutte molto cariche al palazzetto e credo che l’impegno degli allenamenti dia poi i suoi frutti la domenica in campo nelle partite. Buoni allenamenti portano poi a buone prestazioni".

Un intero paese sogna ora la promozione diretta, in quanto la prima classificata della Pool Promozione va direttamente in serie A1: "Vogliamo fare più punti possibili e non lasciare nulla al caso".

Luca Pizzagalli