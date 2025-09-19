Volley A2 femminile: le ragazze di Bendandi sconfitte con onore in casa del Bisonte, team di A1. Clai, altri passi avanti a Firenze . Alle 18.30 nuovo test con Ravenna

Bisonte Firenze3Clai Imola2(25-17; 23-25; 19-25; 25-22; 15-11)

BISONTE : Acciarri 9, Morello, Valoppi, Bertolino 11, Zuccarelli 3, Colzi, Villani 14, Knollema 21, Maleševic 5, Bukilic 10, Tanase 11, Kaçmaz 2, Lapini, Agrifoglio 1. All. Chiavegatti.

CLAI IMOLA: Hoogers 14, Schena 1, Cavalli, Salvatori 11, Novello 8, Vecchi 1, Malik 12, Gambini, Romano 3, Osana, Foresi 1, Bulovic 15, Busolini 9. All. Bendandi.

In pre season ogni appuntamento aiuta a crescere, anche le sconfitte. Mercoledì sera a Firenze la Clai ha tenuto testa ad una squadra di serie A1 giocando una buona partita, a tratti la categoria di differenza fra le due formazioni non si è vista. Sono usciti fuori cinque set molto combattuti, dove i team non si sono risparmiati e questo è un bel segnale sia per le toscane che per le imolesi.

Rispetto alla prima amichevole di una settimana prima con l’Altafratte, le ragazze di Bendandi hanno mostrato notevoli passi in avanti, e questi si sono intravisti già nel primo set di Firenze dove le biancoblù sono state al passo con le avversarie cedendo 25-17. Nel secondo parziale Imola preso coraggio, ha messo in campo le proprie armi portando a casa il pareggio con un 23-25. Sulle onde dell’entusiasmo, le cose sono andate ancora meglio nel terzo set, la Clai ha spinto sull’acceleratore lasciando al Bisonte solamente 19 punti e mettendo a terra 25 palloni per l’1-2 esterno. Le fiorentine punte nell’orgoglio hanno avuto una bella reazione, e si sono imposte nei successivi due set. Pareggiando sul 2-2 con il punteggio di 25-22 e anche qui la Clai non si è data per vinta. Si è arrivati al tie break e le ospiti hanno provato in tutte le maniere ad avere la meglio, ma non c’è stato nulla da fare, allo sprint l’ha spuntata il Bisonte Firenze.

Una buona prova per la Clai che sta crescendo a vista d’occhio seguendo consigli e dettami di coach Simone Bendandi. La Clai tornerà in campo oggi alle 18.30 al PalaRuggi, questa volta l’avversaria sarà l’Olimpia Teodora Ravenna di serie B1. Un test per vedere a che punto è la condizione fisica e come si può migliorare ancora dal punto di vista tattico; la Clai sta mettendo nel mirino la prima di campionato il 6 ottobre ad Altamura.

Antonio Montefusco