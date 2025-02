Volley A2 femminile. L’Omag Mt ritrova Trento, Bellano: "Sarà dura»

L’Omag Mt San Giovanni torna in campo quest’oggi (ore 17) al PalaMarignano per continuare la propria corsa in vetta alla Pool Promozione di serie A2 ed inseguire il sogno della serie A1. Di fronte ci sarà l’ostico Itas Trentino già affrontato nella finale di Coppa Italia e sconfitto a fatica. Inoltre proprio Itas Trentino arriva dal 3-1 vittorioso in casa di Brescia e con un cambio di allenatore, in seguito alle dimissioni di Davide Mazzanti, ex ct della nazionale, al suo posto il vice allenatore, il piemontese Michele Parusso. La formazione trentina è comunque quinta in classifica con 42 punti ed è ancora in piena corsa per i play-off, e certamente vorrà riscattare la sconfitta di due settimane fa in finale all’Unipol Arena a Bologna. Il coach Massimo Bellano proprio per questo predica calma e concentrazione: "E’ tutta un’altra partita – dice il coach marignanese – e non dobbiamo fare confronti con la finale di Coppa Italia. Quel trofeo è oramai in bacheca ed in campionato ci sarà un’altra atmosfera, Trento arriva molto carico dopo la bella vittoria di Brescia. Noi non possiamo sbagliare nulla ed abbiamo davanti otto finali, cominciamo con questa partita di oggi, ed affrontiamole una alla volta". Starting six classico per San Giovanni che avrà tutte le proprie titolarissime a disposizione: Ortolani, Nardo, Nicolini, Piovesan, Parini e Consoli, e Valoppi libero. Dalla panchina potranno subentrare le altre compagne, pronte a dare una mano, come nell’ultima partita vittoriosa in casa contro Padova. Itas Trentino potrà contare in regia di Ilaria Batte, al centro ci saranno Marconato, Molinaro e Pizzolato, e la giovane Greta Lob. In posto quattro l’attaccante più pericolosa, Dayana Kosareva, molto incisiva anche in finale di Coppa, e sempre in attacco ci saranno le esperte Aneta Zojzi, Virginia Ristori e la bresciana Maria Teresa Bassi. Opposto sarà l’esperta tedesca, Weske, altra minaccia per la difesa marignanese in finale, ed il libero sarà Silvia Fiori, tra i liberi più forti di questa serie A2. Una partita delicata ai fini della classifica, anche per la contemporanea sfida di vertice tra Futura Giovani Busto Arsizio e Akademia Sant’Anna Messina, che potrebbero togliersi punti a vicenda, magari in favore delle marignanesi che tenteranno dunque la fuga in vetta.

Luca Pizzagalli