Volley A2 Femminile. Rimpianti Volley Modena. Al PalaMadiba è un ko

Volley Modena 1Tenaglia Altino 3(18/25 25/20 23/25 19/25)

VOLLEY MODENA: Fusco 15, Marinucci 9, Nonnati 7, Visentin 18, Gerosa 6, Lancellotti, Righi (L1), Sazzi, Fiore 2, Dodi, n.e. Del Freo, Credi, Zironi (L2); all.: Marone.

TENAGLIA ALTINO: Sassolini 2, Marchesini 13, Siakretava 19, Murmann 13, Monaco 1, Bagnoli, Tesi (L1), Ndoye 12, Polesello 5, Passaro, Farelli, n.e. Fini (L2), Trampus, Guzin; all.: Ingratta.

Arbitri: De Orchi – Marani Azzurra.

Note: Durata set 22’ 27’ 30’ 26’ per un totale di 117‘. Modena 57 su 85 (B.S. 10, Vinc. 2, Muri 8, E.P. 20), Altino 65 su 95 (B.S. 12, Vinc, 6, Muro 15, E.P. 16).

È un esordio pieno di rammarico, quello con sui il Volley Modena apre la stagione al PalaMadiba, che si conferma soluzione pratica ed a misura per il club modenese, che però non riesce a regalare ai suoi trecento spettatori presenti per assistere alla gara di ieri sera quel punto che aveva ampiamente dimostrato di meritare, affondato da un mare di errori in attacco, e dal muro delle ospiti.

Dopo 7.539 giorni il Volley Modena torna a vincere un set in casa, ma questo non basta alle gialloblù, che hanno confermato il trend di crescita, ma anche gli errori già visti, veramente troppi che alla fine hanno pesato come un macigno, vanificando quanto di buono Fusco e Visentin avevano messo in mostra.

È mancatala continuità, ed anche la lucidità anche in panchina quando non si è tempestivamente intervenuti nel quarto set, quando sul 14-11 si era deciso il cambio tattico della diagonale principale, che non aveva funzionato, affossando la squadra di casa finita 14-19, ed incapace di portare la partita al tie break.

r.c.