Volley A2 femminile. Saja: "Domani contro Offanengo serve una Cbf Balducci abile in battuta»

Domani è già campionato per la Cbf Balducci che alle 20.30 affronterà Offanengo nella quarta giornata di ritorno dell’A2 di volley femminile. "Mi aspetto un avversario – dice Stefano Saja, coach delle maceratesi che guidano la classifica del girone B – che ha fatto un bel passo avanti in classifica nelle ultime due gare, anche se non è ancora in una posizione tranquilla ma non ha più l’acqua alla gola".

Le ospiti sono in sesta posizione con 13 punti mentre le la Cbf Balducci ne ha 30. All’andata le maceratesi si sono imposte 3-1 in trasferta. "Da allora – aggiunge Saja – le lombarde hanno un po’ cambiato assetto, come opposta sta giocando con maggiore continuità Martinelli e la centrale Modesti ha preso più spazio. Si tratta di una formazione che gioca in modo ordinato, hanno nella brasiliana De Paula un’attaccante di livello, noi dovremo cercare di imporre il gioco e di punzecchiare la ricezione per facilitarci la vita".

Ma è indubbio che i favori del pronostico siano sulle padrone di casa. "La pressione sarà su di noi essendo la capolista, dovremo giocare tranquilli mantenendo la giusta concentrazione". Nella seconda parte di stagione sale inevitabilmente il livello di difficoltà e i punti in palio saranno sempre più pesanti. "Noi – spiega il tecnico – dobbiamo rimanere concentrati per portare a casa più punti possibile considerando che poi dovremo fare i conti con le avversarie dell’altro girone guidato dal Perugia che ha 4 punti più di noi".

Le maceratesi sono reduci dalla vittoria colta a Mondovì contro un avversario che ha giocato una buona gara e che ha elementi di valore. "Abbiamo tenuto testa all’aggressività delle piemontesi giocando da squadra e mostrando ancora una volta carattere". La schiacciatrice Giorgia Quarchioni ha ripreso ad allenarsi dopo l’intervento di metà ottobre alla mano. "Ci vuole tempo, ma – conclude Saja – ha ricominciato a lavorare con la palla".