Volley A2 femminile. San Giovanni vuole difendere il quarto posto

Restano solo 3 giornate a disposizione per stabilire le 4 squadre che accederanno ai quarti della Coppa Italia A2 di volley femminile e San Giovanni oggi è di scena a Mondovì (ore 17) per respingere l’attacco in classifica, proprio al quarto posto, di una diretta avversaria. Tra le padrone di casa questo pomeriggio ci saranno anche due grandi ex, ancora nel cuore dei tifosi marignanesi, Decortes e Coulibaly. Ma San Giovanni vuole subito rialzarsi dopo la sconfitta di domenica scorsa al Palamarignano contro Macerata, candidata al primo posto in questo girone B. Quest’oggi Omag Mt partirà con Turco in regia e Ortolani (nella foto) a chiudere la diagonale, Parini e Consoli al centro, Nardo e Pecorari in posto 4 e Caforio libero. Mondovì schiererà Allasia in palleggio e Decortes opposto, Grigolo e Lux le bande, Farina e Riparbelli al centro e Tellone libero. Tutte disponibili le giocatrici marignanesi tranne l’infortunata capitan Saguatti che ne avrà ancora per almeno 20 giorni, un’assenza importante.

Luca Pizzagalli